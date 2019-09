BREAKING NEWS!  Gabi Balint a facut infarct! In aceste momente e supus unei interventii chirurgicale

Din articol Ultima aparitie a lui Gabi Balint

Gabi Balint a facut infarct.

Gabi Balint a suferit un infarct in cursul zilei de astazi, iar in acest moment este supus unei interventii chirugicale la Spitalul Fundeni din capitala.

Gabi Balint (56 ani) si-a inceput cariera la Gloria Bistrita, pentru ca mai apoi sa joace pentru echipa Steaua Bucuresti din 1980 pana in 1990. Jucatorul roman a facut parte din super-echipa Stelei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni in 1986 si Supercupa Europei in 1987.

A jucat pentru echipa nationala a Romaniei si a bifat 34 de aparitii, marcand 14 goluri. In anul 1994 si-a inceput cariera de antrenor in calitate se secund la nationala Romaniei. Ultima echipa antrenata a fost CS U Craiova, in anul 2014.

Ultima aparitie a lui Gabi Balint

Gabi Balint s-a aflat joi seara in studioul celor de la Digi Sport, pentru a comenta partida dintre CFR Cluj si Lazio din Europa League. A fost ultima sa aparitie publica inainte ca starea de sanatate sa i se agraveze.

Stire in curs de actualizare