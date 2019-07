S-a dat cu “cainii”? Stelistul Gabi Balint se lauda pe internet cu noua sa achizitie canina, care ii ia locul lui "Covrig" :)

Gabi Balint si iubita sa au adoptat un pui de ciobanesc german, ca sa-l inlocuiasca pe mopsul Covrig.

Gabi Balint si iubita sa, Luciana Pop, o bistriteanca manager de banca, sunt impreuna de 3 ani si jumatate si au adoptat de curand un pui de ciobanesc german, care il inlocuieste pe mopsul Covrig, pierdut in urma cu un an. Fostul atacant al Stelei l-a numit Prince si il lasa liber sa se joace pe proprietatea sa din Crainimat, o localitate aflata la 10 kilometri distanta de Bistrita.

Pozele cu catelul lui Balint au smuls multe aprecieri pe retelele de socializare, prietenii sai intrebandu-l ironic daca s-a dat cu „cainii” la batranete. Fanii stelisti au apreciat si faptul ca in pozele de prezentare ale catelului apar doua scaune recuperate de Balint inainte de demolarea vechiului Stadion „Ghencea”, pe care acum le-a montat in gradina casei sale.

In ultimii ani, Gabi si Luciana au petrecut vacante in Dubai, Barcelona, Mallorca, San Sebastian, Burgos si Madrid, dar si la Sighisoara, Lacul Colibita, Iasi, Manastirea Putna, Mamaia sau Cluj. Balint nu mai antreneaza de 5 ani, el fiind analist sportiv la emisiunile unui post de televiziune din Bucuresti, ambasador al campaniei „Eu sunt 12” si are diverse afaceri imobiliare. De asemenea, este mare fan al muzicii rock si al plimbatului cu motocicleta.

Gabi Balint a avut un mariaj de 10 ani, intre 1993 si 2003, cu Catalina, fost model. Cei doi fosti soti au ramas in relatii cordiale, mai ales ca au impreuna o fiica, Denisa (20 ani), care a invatat la Scoala Internationala Britanica din Bucuresti, dar traieste de mai multi ani la Barcelona, unde studiaza la IED (Instituto Europeo di Design) pentru a deveni designer vestimentar. Fostul atacant mai are o fiica de 8 ani, Roa Lorelai Andreea, nascuta dupa ce s-a despartit de dansatoarea Raluca Petrica, dar recunoscuta legal.

Gavril Pele Balint (56 ani) este nascut in localitatea Sangeorz-Bai (jud. Bistrita-Nasaud). El a jucat pe postul de atacant la Hebe Sangeorz-Bai, Luceafarul Bucuresti, Gloria Bistrita (juniori), Steaua Bucuresti (1980-1990 / 296 meciuri, 75 goluri) si Real Burgos CF (1990-1993 / 83 meciuri, 28 goluri). Pentru echipa nationala de seniori a Romaniei are 34 de selectii si 14 goluri, fiind prezent la Cupa Mondiala din 1990, unde a marcat impotriva Camerunului si Argentinei.

In palmaresul sau de jucator se regasesc Cupa Campionilor Europeni (1986), o alta finala a CCE (1989), Supercupa Europei (1986), medalia de bronz la FIFA U20 World Cup (1981), 5 titluri de campion in Divizia A si 3 Cupe ale Romaniei. Ca antrenor, el le-a pregatit ca "principal" pe FC Bihor Oradea, Sportul Studentesc, Sheriff Tiraspol, Poli Timisoara, nationala Moldovei, FC Vaslui si CS „U” Craiova, iar ca "secund" a lucrat la nationala Romaniei (1994-1998, 2000, 2001), Galatasaray si Poli Timisoara. Din postura de antrenor a castigat Divizia Nationala, Supercupa Moldovei si Cupa CSi, toate cu Sheriff Tiraspol.

FULLSCREEN Galerie Foto

/