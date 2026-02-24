Superliga noastră s-a ales, în acest sezon, cu o echipă căreia nimeni nu i-a dat vreo șansă de „supraviețurie“. Vorbim despre Metaloglobus, „condamnată“ la retrogradare, în viziunea analiștilor, imediat după ce a câștigat barajul de anul trecut cu Poli Iași.

Și, într-adevăr, parcursul celor de la Metaloglobus pe prima scenă fotbalistică a țării a arătat că Superliga e o pălărie prea mare pentru această grupare. Și, totuși, Metaloglobus s-a remarcat în prima ligă din România datorită unor calități rar întâlnite la noi.

Imad Kassas, de o sinceritate debordantă

În primul rând, patronul grupării din Capitală, Imad Kassas, s-a deosebit de mulți dintre conducătorii din campionatul românesc prin comportamentul și prin deciziile sale.

Sirianul a refuzat mai mereu aparițiile mediatice, acordând interviuri extrem de rar. Motivul? A spus că, la Metaloglobus, jucătorii și antrenorii trebuie să fie în prim-plan, nu el. Apoi, Kassas a mers pe mâna lui Mihai Teja, deși rezultatele nu sunt de partea antrenorului principal. Întrebat dacă ia în calcul înlocuirea lui Teja din funcție, Imad Kassas a respins această variantă, oferind o explicație atipică pentru fotbalul nostru.

În fine, același finanțator sirian s-a remarcat prin sinceritatea sa debordantă. Ultima dovadă, în acest sens, răspunsul pe care l-a oferit pentru Sport.ro, când a fost întrebat dacă Metaloglobus se va salva de la retrogradare.

„Dacă se retrag vreo zece, da! (n.r. – râde). Serios vorbind, de unde să știu eu? Cert e că socotelile se fac după sezonul regulat. Când se înjumătățesc punctele și începe play-out-ul. Când începe play-out-ul, trebuie să vedem la câte puncte suntem (n.r. – de salvare) și, după părerea mea, șansele tot timpul există“, a spus Imad Kassas.