FOTO | Interes maxim pentru meciul care poate decide titlul! Fanii CFR-ului au facut coada la casele de bilete inaintea partidei cu Craiova

CFR Cluj - Craiova, duminica, ora 21:00, este meciul care poate decide titlul in Liga 1.

Clujenii sunt in proportie de 99% campioni. Echipa lui Dan Petrescu mai are nevoie de doar un punct in ultimele doua etape pentru a castiga campionatul si in acest sezon.

Partida cu Craiova de duminica poate aduce linistea la Cluj chiar inainte de derby-ul cu FCSB din ultima etapa, meci programat pe Arena Nationala. Confruntarea cu oltenii se bucura de interes maxim din partea suporterilor care vor veni in numar mare la stadion in speranta ca vor putea sarbatori al doilea titlu consecutiv pe propria arena.

Fanii au facut coada la casele de bilete inca de astazi. Cel mai ieftin tichet pentru meciul cu Craiova costa 25 de lei, iar cel mai ieftin costa 10 lei.