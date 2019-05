Se pregatesc de Champions League! CFR e la 90 de minute de al doilea titlu la rand, iar Petrescu a inceput sa faca lista de transferuri: "Finantatorul ne-a dat vot de incredere"

CFR Cluj e la 90 de minute de al doilea titlu consecutiv. Daca scoate un punct din meciul contra Craiovei, CFR nu va mai avea nicio miza in partida cu FCSB, din ultima etapa.

De un singur punct mai are CFR Cluj nevoie pentru a ridica al doilea titlu al Ligii I la rand. Formatia lui Dan Petrescu va juca duminica impotriva Craiovei, iar o victorie sau o remiza ii aduc trofeul.

Campioni si anul trecut, clujenii au parasit rusinos cupele europene, dupa ce au fost invinsi pe rand de Malmo, in preliminariile UCL, si Dudelange, in cele ale UEL. Anul acesta, ei vor sa-si ia revansa si spun ca nu vor mai repeta greselile trecutului.

Pregatesc transferuri pentru intarirea echipei



Dan Petrescu s-a intors la CFR cu gandul la Liga Campionilor, spune Bogdan Mara, iar pentru asta a discutat cu Nelutu Varga inclusiv pe seama sprijinului pe care acesta il va acorda din punct de vedere financiar.

Potrivit lui Bogdan Mara, Nelutu Varga a "dat un vot de incredere si a promis ca va face toate eforturile pentru ca echipa sa incerce sa atace grupele europene".

"Cu siguranta de na sustine in continuare si speram sa reusim. Fotbalul nu e matematica, dar vom lupta sa ajungem acolo", a spus Mara la Look Plus.

Oficialul CFR-ului spune ca Petrescu a transmis inca din momentul reinscaunarii la carma echipei ca obiectivul e Liga Campionilor.

"Petrescu s-a intors pentru asta! Campionatul il luase, acum are alt obiectiv si el are o ambitie foarte mare de a ajunge in grupele europene", a mai spus Mara.

Ultima data cand Dan Petrescu a antrenat intr-o competitie europeana s-a intamplat in urma cu 7 ani. In 2012, Dinamo Moscova pierdea atunci in preliminariile Europa League in fata lui Vfb Stuttgart.