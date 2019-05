Liga I are un nou trofeu! E copiat dupa cel al Ligii Campionilor, iar CFR il poate cuceri in weekend daca scoate cel putin un punct in fata Craiovei

CFR a rupt ultimul trofeu de campioana si LiPF a facut unul nou. E o copie a trofeului Champions League. FCSB l-a pierdut pe Gnohere si se consoleaza cu locul 2.

LPF a decis sa schimbe din nou trofeul Ligii 1. Acesta arata ca cel al Champions League, are 90 cm inaltime, aproape 6 kg greutate si e placat cu argint. Va pleca sambata seara spre Cluj si se va intoarce in Bucuresti doar daca CFR va pierde in fata Craiovei.

Trofeul a fost creat in Italia. Pentru titlu in Romania s-au dat 10 trofee diferite in ultimii 12 ani.

CFR isi poate apara titlul pentru prima oara. La petrecerea de anul trecut, Petrescu si jucatorii CFR-ului au rupt trofeul.

Fara Gnohere, accidentat, FCSB nu se mai gandeste la titlu. CFR are 5 puncte avans si mai sunt doar 2 etape.

Marica vine cu o solutie ca sa ajungem din nou in Champions League.

"M-as bucura sa vad o fuziune intre cele doua echipe, intre FCSB si CSA Steaua", spune fostul international.