La acel moment, cele două cluburi s-au înțeles să facă o ”românească”, astfel încât Benfica, clubul care deține 50% din drepturile federative ale lui Tudose, să iasă în pierdere.

Mario Tudose, dorit de cluburi din străinătate: ”Sunt tatonări avansate!”

Astfel, oferta care urma să fie înaintată clubului să fie doar de 400.000, astfel încât Benfica să primească doar 200.000 de euro în schimbul fotbalistului. Alte 600.000 de euro ar fi urmat să intre în conturile piteștenilor prin alte modalități.

După eșecul cu Rapid, scor 0-2, Mario Tudose a spus că nu se gândește deocamdată la un transfer și că până în iarnă este jucătorul celor de la FC Argeș, o formulare diferită față de cea a antrenorului piteștenilor, Bogdan Andone, care, deși a vrut să sublinieze faptul că fotbalistul este concentrat la echipă, a spus că acesta va rămâne în Trivale cel puțin până în vară.

În acest context, Daniel Stanciu, oficialul clubului din Trivale, a dezvăluit că fotbalistul pentru care Gigi Becali a fost în stare să facă o românească, Mario Tudose, a ajuns pe lista unor cluburi din străinătate, care au început deja discuțiile cu FC Argeș.

”Pentru că și în iarnă e o perioadă de transferuri. E under, e fundaș central, acolo avem niște probleme. Am avut și în seara asta. Titular era Sadriu, dar a fost suspendat. Nu se pune problema în momentul ăsta de un transfer (n.r. al lui Mario Tudose) sau să discutăm în iarnă sau în vară.

Sunt ceva tatonări și, surprinzător, tatonări avansate sunt din străinătate, nu din țară, dacă tot discutăm pe tema asta. Mario a trecut cu bine și peste episodul cu posibilul transfer la FCSB. E un tip care din punct de vedere psihic stă foarte bine”, a spus Daniel Stanciu la Digisport.

