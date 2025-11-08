LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Rapid și FC Argeș joacă în Giulești un veritabil derby de play-off în cadrul etapei a 16-a din Superligă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 77 de ori, de 37 de ori au câştigat bucureştenii, de 24 de ori s-au impus piteştenii, iar alte 16 partide s-au încheiat la egalitate.

Palmares cu Rapid gazdă: 38 jocuri - 24 victorii Rapid - 7 remize - 7 victorii FC Argeș.

Istoria meciurilor Rapid - FC Argeș a început în 1961, când oaspeții de astăzi se numeau Dinamo Pitești



Prima confruntare a avut loc pe 15 octombrie 1961, Dinamo Piteşti - Rapid 1-1, goluri înscrise de Vasile Florescu, respectiv Nicolae Georgescu.

Întâiul succes din contul giuleştenilor s-a consemnat pe 13 mai 1962, Rapid - Dinamo Piteşti 2-0. Ambele reuşite au purtat semnătura lui Ion Ionescu, nimeni altul decât cel mai bun marcator din istoria grupării bucureştene pe prima scenă (107 goluri).

Prima victorie bifată de piteşteni: 15 mai 1966, Dinamo Piteşti - Rapid 2-1.

Cea mai mare diferenţă de scor: 30 aprilie 1995, Rapid - FC Argeş 5-0 (antrenori Sorin Cârţu / Marian Bondrea).

Piteștenii sunt fără victorie în SuperLigă din 21 aprilie 2009, FC Argeș - Rapid 1-0.

Cea mai recentă dispută directă pe prima scenă: 11 iulie 2025, FC Argeș - Rapid 0-2 (Alexandru Dobre - dublă). Info: LPF

