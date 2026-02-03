Issouf Macalou este jucătorul celor de la U Cluj care i-a stârnit interesul lui Gigi Becali.

Macalou a făcut spectacol în U Cluj - FC Argeș 3-1

Patronul de la FCSB a recunoscut că o urmărește de mult timp pe extrema celor de la U Cluj, însă a ezitat să îl transfere pe jucătorul ivorian după ce s-a lovit de reticența lui Mihai Pintilii și a lui Elias Charalambous.

”Pe mine mă interesează Macalou de vreun an, de un an l-am văzut. Dar nu îl vor ei (n.r. staff-ul tehnic de la FCSB). Să vedem ce se va întâmpla”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

A doua zi după declarațiile lui Gigi Becali, Macalou a demonstrat de ce merită să fie urmărit de campioana României. În meciul cu FC Argeș, Macalou a înscris de două ori, mai întâi în minutul 12, iar mai apoi în minutul 84, pentru 3-1.

Astfel, Macalou a ajuns la trei goluri în acest sezon la U Cluj. Pe lângă cele trei reușite, Macalou se poate mândri și cu șase pase decisive. Așadar, nu este exclus ca dubla reușită de Macalou în meciul cu FC Argeș să fie decisivă pentru a-l convinge pe Gigi Becali să îl transfere pe ivorian în această iarnă.