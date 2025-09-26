Departe de forma din sezonul trecut, echipa antrenată de Charalambous și Pintilii se află pe locul 13 în Superliga și are doar șapte puncte în primele zece etape.

Jocul „roș-albaștrilor” suferă la nivel colectiv, dar nici individual lucrurile nu stau mai bine.

Florin Gardoș a desemnat singurii jucători care și-au păstrat evoluțiile din stagiunea trecută

Gardoș a numit, în exclusivitate pentru Sport.ro, jucătorul de la FCSB care a avut evoluții constant bune, chiar dacă „roș-albaștrii” au fost de nerecunoscut în acest start de sezon.

Este vorba despre Daniel Bîrligea, care a avut probleme cu accidentările, dar a oferit un randament bun atunci când a jucat.

Gardoș l-a desemnat și pe Târnovanu, dar prima lui opțiune a rămas atacantul adus de la CFR Cluj vara trecută.

„(n.r. FCSB traversează o formă slabă, dar totuși a rămas vreun jucător constant față de sezonul trecut?) Cred că Bîrligea ar fi, el ar fi unul dintre puținii care au fost constați, poate și Târnovanu.

(n.r. Poți să numești și jucătorii care te-au dezamăgit?) M-a dezamăgit evoluția per total, am trecut și eu ca jucător prin momente de acest gen și e destul de greu să scoți un jucător în evidență când echipa joacă slab și invers, adică nu poți să zici că e unul într-o formă foarte slabă”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Daniel Bîrligea are cinci goluri și trei pase decisive în 11 partide jucate în acest sezon pentru FCSB.

Atacantul de 25 de ani este cotat la 5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

