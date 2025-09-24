Pentru „roș-albaștrii” continuă criza de rezultate din Superliga în urma înfrângerii cu FC Botoșani, scor 1-3.

Obiectivul de a câștiga titlul pentru al treilea an la rând pare nerealizabil în acest moment, după ce FCSB a reușit o singură victorie în primele zece etape.

Florin Gardoș nu mai crede în șansele FCSB-ului la titlu

Florin Gardoș a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre situația complicată în care se află formația bucureșteană. Suporter al echipei pentru care a jucat marea parte a carierei, Gardoș consideră că punctele față de echipa lui Mirel Rădoi sunt greu de recuperat.

Însă, fostul fundaș al echipei „roș-albastre” crede că și oltenii vor avea o cădere la un moment dat, iar atunci ar fi o șansă bună pentru ca FCSB să recupereze distanța.

„(n.r. Cum arată lupta la titlu din perspectiva ta?) Oricât de optimist aș fi nu pot să spun că cred în titlul ăsta pentru FCSB, pentru că e o distanță destul de mare de Craiova, dar cine știe…

Cu siguranță va avea și Craiova o cădere destul de mare, asta e clar, pentru că nu cred că poate să o țină într-un ritm de genul ăsta un sezon întreg.

Cu siguranță în play-off va fi o bătălie dură, dar dacă distanța este deja de opt puncte, îmi e greu să cred că s-ar putea recupera, dacă s-ar ajunge acolo.

Depinde ce distanță va fi în momentul la care se va ajunge în play-off, dacă e vorba despre o distanță de șapte-opt puncte în play-off, deja mi se pare mare”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

FCSB a adunat doar șapte puncte în primele zece etape din Superliga și se află pe locul 13 în clasament. Echipa patronată de Gigi Becali este la 16 „lungimi” de Universitatea Craiova, care a rămas lider, chiar dacă a pierdut ultimul meci în fața Oțelului.

