Patronul roș-albaștrilor își ia gândul de la un nou titlu și mută presiunea în Bănie, indicând-o pe Universitatea Craiova drept principala pretendentă la trofeu, într-un sezon în care echipa sa are o singură victorie în 10 etape.



După un parcurs dezolant în campionat, unde FCSB se află pe loc de baraj, cu doar șapte puncte, discursul lui Gigi Becali s-a schimbat radical. Obiectivul nu mai este apărarea titlului, ci o calificare dramatică în play-off. "Prima noastră luptă e play-off-ul, noi trebuie să o luăm pas cu pas", a transmis finanțatorul, potrivit Fanatik.ro. Becali admite că distanța de 16 puncte față de liderul Universitatea Craiova este o problemă majoră.



Craiova, lăudată de familia Becali

Ideea că supremația FCSB-ului s-a încheiat este întărită și de vărul patronului, Victor Becali. Agentul FIFA a analizat situația și nu-i mai dă nicio șansă echipei bucureștene, nominalizând direct formația lui Mihai Rotaru.



"Din păcate, nu mai pot să spun că FCSB e principala favorită la titlu. Nu văd niciun moment de revenire și nu mai cred. Da, Craiova are prima șansă la titlu, chiar dacă a avut acum o sincopă, nu poți să câștigi toate meciurile. Este o echipă care arată destul de bine", a spus Victor Becali.



Chiar dacă istoria recentă sugerează că FCSB are forța de a recupera pe parcursul sezonului regular pentru a prinde play-off-ul, ecartul față de olteni, care s-ar înjumătăți la intrarea în mini-campionat, rămâne o provocare imensă în lupta pentru trofeu.



Pentru FCSB urmează joi seară meciul din grupele Europa League, în deplasare cu olandezii de la Go Ahead Eagles, o oportunitate de a-și reface moralul înaintea bătăliilor decisive din Superliga.

