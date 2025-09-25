FCSB a fost cea care a deschis scorul la Botoșani, prin Daniel Bîrligea, dar nu și-a putut menține avantajul. Botoșaniul a egalat după doar patru minute, iar în partea secundă a marcat de două ori.

Criza celor de la FCSB din campionat se adâncește. Echipa rămâne cu doar șapte puncte și o singură victorie după zece etape, iar diferența față de liderul Universitatea Craiova este în continuare de 16 puncte.

Iosif Rotariu: ”Campionatul e abia la început”

Cu toate acestea, Iosif Rotariu (62 de ani), fostul mare internațional, nu exclude campioana din lupta pentru titlu, chiar dacă diferența fața de contracandidate se mărește de la etapă la etapă.

„(n.r. - E încheiată lupta la titlu pentru FCSB?) Nu, nici vorbă! Campionatul e abia la început, o să vină partea cu înjumătățirile de puncte, nici vorbă. Totuși, dacă mai trec câteva etape și nu intră într-o serie de a câștiga câteva meciuri la rând, vor pierde contactul cu Craiova, în primul rând”, a spus Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

FCSB va avea parte de două meciuri dificile în Superligă. Va juca pe teren propriu în compania celor de la Oțelul Galați, echipă care tocmai a învins liderul Universitatea Craiova (1-0).

În etapa a 12-a, pe Arena Națională va veni chiar echipa lui Mirel Rădoi.

