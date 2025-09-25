FCSB a intrat în vrie în acest sezon și, deși mulți au crezut că această criză va fi depășită după câteva meciuri, în realitate, situația s-a agravat.

Dacă pe plan internațional, există măcar consolarea numită Europa League, în schimb, în campionat, echipa se confruntă cu o prăbușire care n-a mai existat până acum, de când avem sistemul cu play-off și cu play-out. Tocmai de aceea, după doar o treime din sezonul regulat, FCSB e deja ieșită din calcule, în ceea ce privește lupta pentru titlu. De acum, realist vorbind, singura țintă a roș-albaștrilor poate fi o clasare între primele 6 și accederea în play-off.

Problema e că, la ce linie de clasament are campioana en-titre, până și intrarea în play-off va fi o mare provocare. Cu o victorie în zece etape (!), FCSB e deja la 10 puncte (!) de Unirea Slobozia, formație care ocupă acum ultimul loc de play-off.

Mihai Stoica, îngrozit de ultimele rezultate interne

Criza FCSB-ului iese și mai bine în evidență, când observăm că echipa a ajuns să fie surclasată, nu de Universitatea Craiova sau de Dinamo, care sunt acum pe podium, ci de Csikszereda și FC Botoșani! La Miercurea Ciuc, campioana a remizat cu o nou-promovată în Superliga noastră, scor 1-1, după care a fost învinsă, la Botoșani, scor 1-3.

În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, Mihai Stoica a admis că fix aceste două rezultate l-au șocat. Pentru că așteptările sale de la aceste partide erau cu totul altele.

„Calificarea în play-off e sub semnul întrebării. În afară de Craiova, plecată atât de tare, patru echipe sunt la 12 puncte distanţă de noi, iar echipa de pe locul al 6-lea e la 10 puncte distanţă de noi. Trebuie să începem să câştigăm, iar până acum se tot amână începutul ăsta. Am fost convins că vom reuşi să câştigăm la Miercurea Ciuc şi că apoi vom merge cu moral bun, la Botoşani. Și am făcut un punct din astea şase, ceea ce nu mă gândeam vreodată că se poate întâmpla“, a spus președintele Consiliului de Administrație.

