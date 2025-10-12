Dinamo a pierdut cu Fuchse după un 7 metri dictat de arbitrajul video.

Portarul Ionuț Iancu de la Dinamo a fost ales în echipa etapei a patra din EHF Champions League, grație prestației sale din meciul pierdut în ultima secundă de ”dulăi”, 30-31 cu Fuchse Berlin, finalista ultimei ediții și campioana Germaniei.

”HANDBAL. Fantastic! Ionuț Iancu - în echipa etapei a 4-a din Machineseeker EHF Champions League! Azi, un nou meci în Sala Dinamo

Ionuț Iancu a avut o evoluție excelentă la Berlin, unde echipa noastră e cedat în ultima secundă, printr-o aruncare de la 7 metri dictată după analiza VAR. Cu 13 intervenții (procentaj de 37,14%), Iancu a prins TOP 5 parade, dar și echipa etapei.

‼️ Pe Ionuț Iancu îl puteți urmări din nou astăzi într-un meci oficial, la Sala Dinamo:

🏆Liga Națională, etapa 6

💥DINAMO - CSM București

⏱Ora 15:00

🖥ProArena”, a postat în această dimineață CS Dinamo București.

Dinamo pierde în Champions League în ultima secundă după o lovitură de la 7 metri! ”Am fost aproape de un rezultat mare”



CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă dramatic de echipa germană Fuchse Berlin, cu 32-31 (16-18), joi seara, în Max-Schmeling-Halle, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Fuchse, finalista ediţiei trecute, a câştigat în ultima secundă, din aruncare de la 7 metri, transformată de norvegianul Groendahl.

''Vulpile'' au început bine (3-0), dar Dinamo a echilibrat disputa şi chiar a dominat finalul primei reprize, intrând la cabine cu un avans de două goluri, 18-16.

Dinamo a avut avans de două goluri şi în repriza secundă, 26-24 (51) şi 27-25 (52), dar Fuchse a jucat mai bine finalul şi a smuls victoria.

Pentru campioana României, care a pierdut toate cele patru meciuri de până acum, au marcat Andrii Akimenko 7 goluri, Branko Vujovic 5, Haniel Langaro 5, Miklos Rosta 5, Yoav Lumbroso 3, Pedro Valdes 2, Ionuţ Nistor 1, Frederik Ladefoged 1, Alex Pascual 1, Tom Pelayo 1.

Portarul Ionuţ Iancu a reuşit 13 intervenţii (37,14%), iar Samir Bellahcene a apărat un şut (9,0%).

”Plecăm cu fruntea sus de pe terenul campioanei Bundesligii. Am jucat cu sufletul și am fost aproape de un rezultat mare! Am pierdut după o aruncare de la 7 metri decisă după analiza video! Suntem mândri de ceea ce am arătat astăzi!”, a postat la final CS Dinamo București, completat de pagina CS Dinamo Handbal: ”Pierdem în seara aceasta la ultima fază din meci. Mulțumim grupului de suporteri dinamoviști care au venit să ne susțină”.

