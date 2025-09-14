Nikita Stoinov (20 de ani) a fost cumpărat de Dinamo de la Maccabi Netanya în această vară pentru 400.000 de euro și s-a impus rapid ca titular în echipa lui Kopic.



În centrul apărării, israelianul evoluează lângă Kennedy Boateng și a avut, până acum, evoluții lăudate în tricoul ”câinilor”.



Zeljko Kopic, impresionat de Nikita Stoinov



Kopic este de părere că Dinamo a dat lovitura cu Stoinov, pentru care ar putea obține ”bani mulți” în viitor.



„Este jucătorul nostru, sub contract. Este foarte important pentru noi să avem un echilibru între jucătorii tineri și cei cu experiență. Departamentul de scouting analizează foarte mulți jucători. Au fost foarte mulți. Nivelul de selecție e unul ridicat, vrem să jucăm în cupele europene.



eși e foarte tânăr, are deja un sezon jucat. Și acum, este un jucător din primul '11'. Și la el se pot îmbunătăți multe lucruri. Dinamo poate obține bani mulți pe el în viitor”, a spus Kopic, la Digi Sport.



Înainte de meciul cu Petrolul din această etapă, Dinamo este pe locul patru, cu 14 puncte, la un punct distanță de următoarea clasată FC Argeș. În cazul unei victorii, ”câinii” se pot apropia la un singur punct de locul doi, ocupat de Rapid.

