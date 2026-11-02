E OUT! Fotbalistul de la FCSB primește o veste proastă după eșecul cu U Cluj

Roș-albaștrii au ieșit ”avariați” din meciul cu U Cluj. Fără puncte, dar și cu cel puțin un jucător absent la următorul meci.

După ce „U” Cluj a învins-o pe FCSB, Alex Chipciu a spus pe ce loc va termina echipa lui Becali: „Cu siguranță”

După ce „U” Cluj a învins-o pe FCSB, Alex Chipciu a spus pe ce loc va termina echipa lui Becali: „Cu siguranță”

Laurențiu Reghecampf, revoltat de arbitraj după înfrângerea cu U Cluj: ”Puțin suspect!”

Laurențiu Reghecampf, revoltat de arbitraj după înfrângerea cu U Cluj: ”Puțin suspect!”

Gigi Becali îi face pe plac lui Reghecampf! A venit anunțul mult așteptat: „Prelungim încă un an”

Gigi Becali îi face pe plac lui Reghecampf! A venit anunțul mult așteptat: „Prelungim încă un an”

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Ricardo Pădurariu, fundașul lateral al roș-albaștrilor, a văzut cartonașul galben în minutul 71 după un fault comis asupra lui Issouf Macalou.

Drept urmare, fotbalistul care a devenit rapid unul dintre preferații lui Gigi Becali va rata duelul contra celor de la Corvinul Hunedoara, fosta sa echipă. Stoperul va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

E posibil ca FCSB să nu se poată baza nici pe Juri Cisotti. Italianul a părăsit terenul accidentat în prima repriză, însă deocamdată nu se cunosc detalii despre problemele sale.