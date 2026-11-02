Roș-albaștrii au ieșit ”avariați” din meciul cu U Cluj. Fără puncte, dar și cu cel puțin un jucător absent la următorul meci.
E OUT! Fotbalistul de la FCSB primește o veste proastă după eșecul cu U Cluj
FCSB a suferit prima înfrângere în campionat: 0-1 pe terenul lui U Cluj.
Ricardo Pădurariu, fundașul lateral al roș-albaștrilor, a văzut cartonașul galben în minutul 71 după un fault comis asupra lui Issouf Macalou.
Drept urmare, fotbalistul care a devenit rapid unul dintre preferații lui Gigi Becali va rata duelul contra celor de la Corvinul Hunedoara, fosta sa echipă. Stoperul va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.
E posibil ca FCSB să nu se poată baza nici pe Juri Cisotti. Italianul a părăsit terenul accidentat în prima repriză, însă deocamdată nu se cunosc detalii despre problemele sale.
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