Fotbalistul distrus de Becali in doar trei luni! A venit sa ia titlul, dar traieste dezamagirea carierei: "Spera la altceva! Va demonstra la alta echipa"

FCSB a remizat pe terenul CFR-ului, scor 0-0, si ramane la 3 puncte in spatele liderului antrenat de Dan Petrescu. Pe banca ros-albastrilor a stat si Adrian Stoian, mijlocas sosit din Serie B, dar acesta nu a fost introdus pe teren.

CFR Cluj - FCSB 0-0. Ros-albastrii antrenati de Mihai Teja raman la 3 puncte in urma liderului CFR si spera ca formatia lui Petrescu se se mai incurce cel putin o data pana la reintalnirea din ultima etapa.

Adrian Stoian, fotbalist adus de FCSB din Italia in iarna, a stat pe banca la meciul cu CFR, dar nu a intrat nici in aceasta partida. El a ramas cu doar doua aparitii in formatia ros-albastra si nu a mai jucat de pe data de 2 martie, de la un meci cu FC Voluntari, din sezonul regulat.

Ionut Rada: "Stoian avea alte asteptari! Unde va merge, va demonstra ca are valoare"

Cel mai probabil, Adrian Stoian se va desparti de FCSB la finalul sezonului. El este dornic sa demonstreze ca are valoare, dar daca nu va primi sanse la FCSB, o va face in alta parte.

Ionut Rada, fost fundas la FCSB si CFR, a vorbit despre situatia lui Adrian Stoian. El il cunoaste din perioada in care amandoi evoluau in Italia.

"Chiar ne stim foarte bine si pot spune ca este un jucator foarte bun. E clar ca aici a intampinat o problema de adaptare, trebuie sa iti doresti mai mult, sa arati mai mult. Trebuie sa lasi criticile in urma, pentru ca la o echipa precum FCSB este o presiune in plus, este presiunea patronului. Trebuie sa te obisnuiesti cu lucrul asta si trebuie sa arati de ce ai fost cumparat.

Imi pare rau pentru el, pentru ca stiu ca in Italia a jucat foarte bine si ma asteptam ca si aici sa dea randament. Probabil si el avea alte asteptari, probabil ca astepta sa i se dea incredere, astepta sa primeasca mai multe meciuri, apoi sa se traga o concluzie. E clar ca nu s-a intamplat acest lucru si vom vedea ce se va intampla din vara. Oricum, unde va merge, va demonstra, pentru ca valoare are" , a spus Ionut Rada inainte de CFR - FCSB.