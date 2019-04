CFR - FCSB LIVE 21:00 | Ultima sansa la titlu pentru FCSB! Cum ataca Teja cele trei puncte si raspunsul lui Petrescu. ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna derby-ul din play-off CFR Cluj - FCSB pe www.sport.ro, pe Facebook/Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

CFR Cluj si FCSB se intalnesc duminica, de la ora 21:00, la Cluj, in marele derby din play-off-ul Ligii 1. Este meciul care poate decide in mare masura lupta la titlu.

O victorie sau un egal sunt suficiente pentru ca CFR Cluj sa fie, intr-o mare masura, din nou campioana a Romaniei.

Este a treia inalnire directa dintre cele doua echipe in actualul sezon. Daca in turul campionatului meciul a fost egal, 1-1, in retur, pe National Arena, CFR Cluj a invins-o pe FCSB cu 2-0. Acesta din urma a fost ultimul meci al lui Nicolae Dica pe banca stelistilor.

CFR Cluj nu a pierdut niciun meci in play-off si are un record de sapte meciuci consecutive fara esec in campionat.

FCSB trebuie sa castige neaparat la Cluj pentru a mai putea spera la titlu in acest sezon. Daca invinge, FCSB va egala campioana en-titre in clasament, iar lupta pentru castigarea campionatului va ramane deschisa.

"Un meci important pentru noi, un meci pe care vrem sa-l castigam. Mergem la Cluj sa castigam. Sunt increzator pentru ca baietii au aratat o atitudine buna, s-a prezentat foarte bine la antrenament, isi doresc foarte mult si asta e lucrul care ma multumeste. Sunt sigur ca maine vom face un meci bun si vom putea castiga cele 3 puncte.

Intalnim o echipa buna, campioana en-titre si echipa de pe primul loc, o echipa puternica, experimentanta, cu un antrenor bun. Noi incercam sa ne facem jocul si sa castigam, asta este lucrul cel mai important" a spus Mihai Teja in conferinta de presa de dinaintea partidei cu CFR Cluj.

Antrenorul FCSB crede ca Florinel Coman este asul din maneca FCSB si a spus ca jucatorul continua sa il impresioneze la fiecare antrenament.

"Ma impresioneaza la fiecare antrenament. E un jucator bun si ma impresioneaza si ma bucur ca cei care nu intra de la inceput si vin de pe banca intra foarte bine, au o atitudine buna si asta e un lucru pozitiv pentru mine, inseamna ca isi doresc si vor sa demonstreze mult mai mult. E clar ca daca joci mai bine, vei prinde mai multe minute", a spus Teja.

De partea celalata, Dan Petrescu a anuntat un derby inchis.

"A fost o saptamana normala de pregatire, am avut mai mult timp sa pregatim meciul. Ma bucur ca toti jucatorii sunt apti. Au inceput toti antrenamentele. Tucudean s-a antrenat bine, normal, azi chiar a fost unul dintre cei mai buni. Dar sansele sunt mici sa joace cu FCSB.

Si la Barcelona cu Manchester United toata lumea visa 100 de ocazii, dar nu cred ca au fost 3 faze. Va fi greu sa iti creezi ocazii. Toata lumea spera sa fie ocazii multe, dar speram sa le avem noi pe cele care vor fi. Indiferent de rezultat, mai sunt 5 meciuri. Ati vazut ce s-a intamplat si in sezonul trecut, in play-off se pot intampla foarte multe.

In momentul cand a intrat Planic s-a vazut diferenta. Echipa a castigat trei meciuri la rand. Si nu doar el, si jucatorii de atac. Tanase, Coman, Man, Gnohere si surpriza Hora. Hora e o surpriza si pentru mine si pentru ei, nu stiam ca are calitati de golgheter.

Budescu are un salariu incredibil acolo unde joaca. Nu cred ca ar vrea sa vina el la noi. Si nu cred ca ar putea juca in sistemul nostru. Acum, daca el ar vrea sa vina, am putea schimba sistemul pentru el", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa dinaintea meciului.

ECHIPELE PROBABILE

CFR CLUJ: Arlauskis - Boli, Vinicius, Camora, Hoban, Manea, Omrani, Djokivic, Paun, Deac, Bud

FCSB: Balgradean - Morais, Cristea, Planic, Benzar, Filip, Teixeira, Coman, Tanase, Man, Hora