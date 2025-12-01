Fotbalistul de la FCSB, făcut praf de Marius Șumudică: „Este inadmisibil să-ți lași echipa așa”

Fotbalistul de la FCSB, făcut praf de Marius Șumudică: &bdquo;Este inadmisibil să-ți lași echipa așa&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-a impus cu 2-1 în meciul cu Farul din etapa 18 de Superliga.

TAGS:
farulFCSBMarius SumudicaSuperligaNgezana
Din articol

FCSB a deschis scorul prin Șut, care a profitat de pasa primită de la Olaru și a făcut 1-0 în minutul 14. Zele minute mai târziu a punctat și David Miculescu.

Farul a redus din diferență tot în prima repriză, după ce Larie a transformat în minutul 37 o lovitură de la 11 metri. 

În cele din urmă, FCSB a știut să conserve rezultatul în repriza secundă, iar elevii lui Elias Charalambous au plecat cu toate cele trei puncte de la Ovidiu.

Marius Șumudică l-a criticat pe Ngezana pentru decizia luată înaintea duelului cu Farul

Siyabonga Ngezana a cerut să nu joace în partida de la Ovidiu contra echipei lui Ianis Zicu, motivând că este obosit.

Marius Șumudică l-a criticat pe fundașul central de la FCSB, pentru că a ales să nu joace într-un meci care va putea decide dacă roș-albaștrii prind sau nu play-off-ul.

Antrenorul a explicat faptul că jucătorii africani au tendința de lua astfel de decizii și l-a dat exemplu pe Ousmane Ndoye, jucător pe care l-a avut la FC Vaslui.

„Este cea mai ușoară scuză pentru un jucător (n.r. – Mă simt încărcat). Sunt de acord cu colegii mei: jucătorii africani sunt dificili. Mi-aduc aminte, am jucat în Champions League cu Fenerbahce, eram la Vaslui. La 1-1 am penalty, ia Ndoye mingea, dar trebuia să bată Sânmărtean. A luat mingea, a ratat și Lucescu mi-a zis să nu las niciodată un jucător african să facă acest lucru. Din punctul lor de vedere sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți, au cele mai frumoase mașini.

Jucătorii din Africa, când ajung la un nivel înalt și duc o viață bună, când trebuie să facă pasul spre un fotbal mai dezvoltat decât România, bat pasul pe loc. Ei tot timpul sunt deranjați de orice. Eu i-am luat apărarea lui Ngezana și nu sunt de acord cu ce a făcut Crețu, dar acum nu poți să spui că nu poți să joci. Stai, mă, eu îmi joc soarta ca patron sau ca și club. Dacă nu câștig meciul ăsta, se duce Farul la 8 puncte și e din ce în ce mai greu să prind play-off-ul.

Dacă pierdea ieri, FCSB mai avea 10% șanse să intre în play-off. Nu ai voie să lipsești, mai ales când ai probleme la nivel de fundași centrali. Te întreb ceva: te descarci săptămâna asta? Erai încărcat și acum te descarci? Este inadmisibil să-ți lași echipa așa. Este cel mai ușor să ieși dintr-o situație de genul spunând că nu ești bine mental”, a spus Marius Șumudică la fanatik.

În urma acestei victorii de la Ovidiu, FCSB a urcat pe locul nouă în Superliga și se află la două puncte de Farul, care se află pe poziția a șasea, ultima ce duce în play-off.

VIDEO | Ciprian Marica, după Farul - FCSB 1-2: "Nu se cade ca echipa campioană să tragă de timp din prima repriză"

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Peste așteptări! Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe Basarab Panduru &icirc;n victoria cu Farul
"Peste așteptări!" Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe Basarab Panduru în victoria cu Farul
Fanii lui FCSB &icirc;l sfidează pe Gigi Becali: &rdquo;Nu știu dacă va mai juca!&rdquo;
Fanii lui FCSB îl sfidează pe Gigi Becali: ”Nu știu dacă va mai juca!”
Andre Duarte a sosit &icirc;n Rom&acirc;nia pentru a semna cu FCSB! Prima reacție a portughezului
Andre Duarte a sosit în România pentru a semna cu FCSB! Prima reacție a portughezului
ULTIMELE STIRI
Salariu de vedetă pentru Andre Duarte! Noul fundaș de la FCSB, direct &icirc;n topul salariilor
Salariu de vedetă pentru Andre Duarte! Noul fundaș de la FCSB, direct în topul salariilor
FCSB &icirc;l pierde pe Siyabonga Ngezana! Anunțul oficial venit astăzi
FCSB îl pierde pe Siyabonga Ngezana! Anunțul oficial venit astăzi
Gigi Becali a făcut anunțul după ce FCSB a rezolvat transferul lui Andre Duarte: &rdquo;Nu poate să joace!&rdquo;
Gigi Becali a făcut anunțul după ce FCSB a rezolvat transferul lui Andre Duarte: ”Nu poate să joace!”
Cine a făcut-o lider &icirc;n Ligue 1 pe Lens! Dublă &icirc;n 2-1 cu Angers după două assist-uri &icirc;n 4-1 cu Monaco
Cine a făcut-o lider în Ligue 1 pe Lens! Dublă în 2-1 cu Angers după două assist-uri în 4-1 cu Monaco
Olandezii anunță o schimbare uriașă pentru Dennis Man: &rdquo;Nu e așa nebunesc!&rdquo;
Olandezii anunță o schimbare uriașă pentru Dennis Man: ”Nu e așa nebunesc!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: &bdquo;E absurd!&rdquo;

Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

OUT de la FCSB?! Gigi Becali &icirc;i pregătește un &icirc;nlocuitor: &rdquo;Doarme pe teren&rdquo;

OUT de la FCSB?! Gigi Becali îi pregătește un înlocuitor: ”Doarme pe teren”

Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud”

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea &icirc;n play-off

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Circ total &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace &icirc;ntr-o mlaștină

Circ total în fotbalul românesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace într-o mlaștină



Recomandarile redactiei
FCSB &icirc;l pierde pe Siyabonga Ngezana! Anunțul oficial venit astăzi
FCSB îl pierde pe Siyabonga Ngezana! Anunțul oficial venit astăzi
Salariu de vedetă pentru Andre Duarte! Noul fundaș de la FCSB, direct &icirc;n topul salariilor
Salariu de vedetă pentru Andre Duarte! Noul fundaș de la FCSB, direct în topul salariilor
Gigi Becali a făcut anunțul după ce FCSB a rezolvat transferul lui Andre Duarte: &rdquo;Nu poate să joace!&rdquo;
Gigi Becali a făcut anunțul după ce FCSB a rezolvat transferul lui Andre Duarte: ”Nu poate să joace!”
Olandezii anunță o schimbare uriașă pentru Dennis Man: &rdquo;Nu e așa nebunesc!&rdquo;
Olandezii anunță o schimbare uriașă pentru Dennis Man: ”Nu e așa nebunesc!”
Louis Munteanu și Emerllahu, &icirc;n criptomonede! Gigi Becali dezvăluie ce i-a propus Varga: Să fac pușcărie la bătr&acirc;nețe?
Louis Munteanu și Emerllahu, în criptomonede! Gigi Becali dezvăluie ce i-a propus Varga: "Să fac pușcărie la bătrânețe?"
Alte subiecte de interes
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Verdictul lui Costel G&acirc;lcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm &icirc;n Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
CITESTE SI
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;

stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: &bdquo;Marș la Moscova&rdquo;

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!