Fotbalistul de la FCSB, făcut praf de Marius Șumudică: „Este inadmisibil să-ți lași echipa așa”

FCSB a deschis scorul prin Șut, care a profitat de pasa primită de la Olaru și a făcut 1-0 în minutul 14. Zele minute mai târziu a punctat și David Miculescu. Farul a redus din diferență tot în prima repriză, după ce Larie a transformat în minutul 37 o lovitură de la 11 metri. În cele din urmă, FCSB a știut să conserve rezultatul în repriza secundă, iar elevii lui Elias Charalambous au plecat cu toate cele trei puncte de la Ovidiu.

Marius Șumudică l-a criticat pe Ngezana pentru decizia luată înaintea duelului cu Farul Siyabonga Ngezana a cerut să nu joace în partida de la Ovidiu contra echipei lui Ianis Zicu, motivând că este obosit. Marius Șumudică l-a criticat pe fundașul central de la FCSB, pentru că a ales să nu joace într-un meci care va putea decide dacă roș-albaștrii prind sau nu play-off-ul. Antrenorul a explicat faptul că jucătorii africani au tendința de lua astfel de decizii și l-a dat exemplu pe Ousmane Ndoye, jucător pe care l-a avut la FC Vaslui. Citește și: Gigi Becali a numit echipa care se bate cu FCSB la titlu: „Așa cred”



„Este cea mai ușoară scuză pentru un jucător (n.r. – Mă simt încărcat). Sunt de acord cu colegii mei: jucătorii africani sunt dificili. Mi-aduc aminte, am jucat în Champions League cu Fenerbahce, eram la Vaslui. La 1-1 am penalty, ia Ndoye mingea, dar trebuia să bată Sânmărtean. A luat mingea, a ratat și Lucescu mi-a zis să nu las niciodată un jucător african să facă acest lucru. Din punctul lor de vedere sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți, au cele mai frumoase mașini. Jucătorii din Africa, când ajung la un nivel înalt și duc o viață bună, când trebuie să facă pasul spre un fotbal mai dezvoltat decât România, bat pasul pe loc. Ei tot timpul sunt deranjați de orice. Eu i-am luat apărarea lui Ngezana și nu sunt de acord cu ce a făcut Crețu, dar acum nu poți să spui că nu poți să joci. Stai, mă, eu îmi joc soarta ca patron sau ca și club. Dacă nu câștig meciul ăsta, se duce Farul la 8 puncte și e din ce în ce mai greu să prind play-off-ul. Dacă pierdea ieri, FCSB mai avea 10% șanse să intre în play-off. Nu ai voie să lipsești, mai ales când ai probleme la nivel de fundași centrali. Te întreb ceva: te descarci săptămâna asta? Erai încărcat și acum te descarci? Este inadmisibil să-ți lași echipa așa. Este cel mai ușor să ieși dintr-o situație de genul spunând că nu ești bine mental”, a spus Marius Șumudică la fanatik. În urma acestei victorii de la Ovidiu, FCSB a urcat pe locul nouă în Superliga și se află la două puncte de Farul, care se află pe poziția a șasea, ultima ce duce în play-off. VIDEO | Ciprian Marica, după Farul - FCSB 1-2: "Nu se cade ca echipa campioană să tragă de timp din prima repriză"

