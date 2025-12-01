Cu Ngezana lăsat pe banca de rezerve, staff-ul roș-albaștrilor a fost nevoit să inoveze din nou în centrul apărării. Mihai Lixandru (24 de ani), revenit în forță după accidentarea gravă de anul trecut, a făcut pereche cu Daniel Graovac. Deși poziția sa naturală este cea de mijlocaș la închidere, prestația sa l-a convins pe Basarab Panduru.



O victorie de moral



Fostul internațional a analizat la rece evoluția trupei lui Elias Charalambous. "Pandi" a subliniat că, în situația actuală a clasamentului, estetica jocului trece pe plan secund, punctele fiind singurele care contează. Totuși, evoluția lui Lixandru într-o zonă sensibilă a terenului nu a trecut neobservată.



"Lixandru, peste așteptări, pe o poziție care nu e a lui. Mie îmi place numărul ăla, 666 (n.r. - linia de clasament a roș-albaștrilor: 6 victorii, 6 egaluri, 6 înfrângeri). Așa e la FCSB. Frumos număr. Mi se pare că mai important pentru FCSB era să câștige acest meci, nu era important cum. Nu era meci să joci strălucit, era meci să-l câștigi", a spus Panduru la Prima Sport.



Fostul mijlocaș a continuat analiza, trecând în revistă și ceilalți oameni cheie ai victoriei de duminică seară: "Șut e mai bine, Miculescu s-a bătut cu toți, a fost periculos. Tănase a avut jocul lui, Olaru la fel. Nimic deosebit".



Soluția de avarie a devenit certitudine



Nu este prima dată când Lixandru este retras în linia defensivă. Deși Gigi Becali hotărâse în trecut ca jucătorul să fie folosit exclusiv la mijloc, problemele de lot l-au readus pe Lixandru în fața careului propriu.



Meciul de la Ovidiu a fost rezolvat rapid de bucureșteni. Adrian Șut a deschis scorul în minutul 14, din pasa lui Olaru, iar David Miculescu a majorat avantajul zece minute mai târziu, profitând de o eroare a portarului Buzbuchi. Golul lui Larie din penalty nu a fost suficient pentru a întoarce soarta partidei.

