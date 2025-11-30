Roș-albaștrii s-au impus cu 2-1 pe terenul Farului și au redus la două puncte diferența față de formația lui Hagi, aflată pe locul 6.



Adrian Șut a fost omul începutului de meci. Mijlocașul a deschis scorul în minutul 14, cu o lovitură de cap precisă la centrarea lui Olaru.



FCSB a făcut 2-0 în minutul 27, după un șut al lui Șut respins greșit de Buzbuchi, iar Miculescu a fost primul la minge. Farul a reintrat în joc înainte de pauză, când Larie a transformat un penalty obținut de Tănasă.



Repriza secundă a fost un festival al ratărilor. Ișfan a lovit transversala pentru gazde, iar Tănase și Ramalho și-au trecut la rândul lor o bară în CV. În cele din urmă, echipa lui Charalambous a plecat de la Constanța cu cele trei puncte.



Adrian Șut le dă peste nas „dușmanilor”: „Nu vreau să-i bag în seamă”



După meci, Adrian Șut a vorbit direct și sincer. Mijlocașul nu s-a ferit să răspundă criticilor și a transmis că nu îl interesează părerile din afară.



„Ei nu știu cât muncești, ei pot să-și dea cu părerea din afară. Nu vreau să-i bag în seamă, vreau doar să mă motivez, să-mi regăsesc plăcerea de a juca fotbal, de asta ne-am apucat de fotbal.



Am avut și noi bară în prima repriză, am avut câteva ocazii importante, puteam să închidem meciul. Important e că am luat cele trei puncte, fiindcă aveam mare nevoie de victorie.



Nu aș vrea să spun că avem frică de rezultat. Suntem o echipă mare, chiar dacă trecem printr-o perioadă proastă. Cred că am jucat foarte multe meciuri la rezultat și am obținut ceea ce ne-am dorit. Avem experiența necesară ca în meciurile importante să ne ridicăm la nivelul care trebuie și să luăm cele 3 puncte”, a declarat Adrian Șut după meci.



În urma victoriei de la Constanța, FCSB a urcat temporar pe locul 9, cu 24 de puncte. Peste roș-albaștri sunt Oțelul (24), UTA (25), Farul (26), FC Argeș (30), Universitatea Craiova (32), Dinamo (34), Botoșani (36), iar pe primul loc se află Rapid, cu 38 de puncte.



FCSB poate coborî pe 10 dacă U Cluj va câștiga partida cu Universitatea Craiova. Meciul este programat luni, 1 decembrie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

