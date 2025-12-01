Certați de fani pentru atitudinea arătată pe teren, Vali Crețu, fundașul dreapta al campioanei României s-a apărat și a început să arunce vina pe Siyabonga Ngezana spunând că sud-africanul ”doarme pe teren”, lucru condamnat însă de fani.

Gheorghe Mustață: ”Nu știu dacă va mai juca!”

Prin vocea liderului Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, fanii i-a avertizat pe jucătorii roș-albaștrilor: de acum înainte jucătorii care vor mai avea un comportament asemănător cu cel al lui Valentin Crețu nu vor mai juca la FCSB.

Întrebat ce se va întâmpla dacă acel presupus jucător va fi împins să joace de către Gigi Becali, patronul clubului, Mustață a spus că acest aspect nu îi va opri pe fani de la a-l face pe respectivul fotbalist să cedeze. Până la a trece la fapte, însă, Mustață a anunțat că fanii vor avea o discuție serioasă cu jucătorii de la FCSB.

”Le-am spus-o. Spuneți-le pe toate pe față. Nu venim la sfârșitul meciului și suntem tari în gură și suntem și obraznici. Lăsați-ne pe noi dacă vreți să vorbiți obraznic. Data viitoare când se întâmplă asta, oricare ar fi jucătorul cu atitudinea asta, îi garantez că nu știu dacă va mai putea juca.

Dacă îl bagă Gigi, noi îl luăm. Să dea în urmă. Să îl întrebe pe Rică Neaga dacă putea să joace. Deocamdată noi am discutat, am avut o mică ședință. Așteptăm. Vom avea o discuție cu ei personală. Nu poți să vii cu atitudinea asta în fața noastră. Vino în peluză și arată-ne”, a spus Gheorghe Mustață, conform Fanatik.

Gigi Becali: "Lui Crețu îi prelungesc contractul"



La doar câteva zile după scandalul de la Belgrad și criticile primite pentru vorbele urâte adresate coechipierului Siyabonga Ngezana, Valentin Crețu (36 de ani) a primit o veste mare din partea lui Becali: încă o prelungire de contract.



"Lui Crețu îi prelungesc contractul. Pantea e emotiv. Îl băgăm pe Crețu. Chiar dacă mai greșește, nu are emoții. Crețu face banda, urcă până acolo. Nu știe să centreze, dar face banda. O să-i prelungesc contractul!", a mai spus Gigi Becali.

