Cu doar câteva luni de experiență în Serie A, după perioada petrecută la Parma, Cristi Chivu a fost numit la Inter, acum este aproape de event. "Nerazzurrii" au un avans de 12 puncte față de AC Milan și Napoli, cu 5 etape înainte de final, iar în Cupa Italiei urmează returul din semifinale împotriva lui Como (0-0, în tur).

Piero Ausilio se felicită că a mizat pe Cristi Chivu la Inter: "Rezultatele vorbesc de la sine"

Prezent luni la un eveniment desfășurat la Coverciano, Piero Ausilio spune că nu a fost în niciun moment îngrijorat de faptul că Inter ar fi putut lua decizia greșită în privința antrenorului.

"Dacă ne-am temut că am făcut alegerea greșită cu Chivu după primele meciuri? Sincer, niciodată. Știam că începem o nouă aventură cu un antrenor tânăr, dar unul în care am crezut enorm. A fost nevoie de timp și de răbdare, dar am fost absolut convinși că am luat decizia corectă, iar rezultatele vorbesc acum de la sine", a spus Ausilio, potrivit FCInterNews.

Directorul sportiv al lui Inter a fost întrebat dacă strategia clubului s-a schimbat în ceea ce privește fereastra de transferuri din vară.

"Nu este un subiect pe care l-am discutat încă. După meciul cu Cagliari, gândurile noastre s-au îndreptat imediat către semifinala din Cupa Italiei contra lui Como. Aceasta este mentalitatea pe care o avem - noi, antrenorul, jucătorii, toți. Avem încă multe de realizat și preferăm să amânăm anumite discuții pentru atunci când vom avea o perioadă mai relaxată", a mai spus Ausilio.

Bastoni, vândut de Inter la Barcelona? Ce spune Ausilio

Oficialul lui Inter a comentat și informațiile venite din Spania, potrivit cărora FC Barcelona îl dorește cu insistență pe Alessandro Bastoni, fundașul din echipa lui Cristi Chivu.

"Bastoni are contract cu Inter, iar acum nu mă gândesc că ar putea pleca. Nu știu ce se spune despre el în Spania. Știu doar că noi suntem mulțumiți să îl avem. Dacă cineva e interesat de Bastoni, ne cunosc numerele de telefon", a mai spus Ausilio.

