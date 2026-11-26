Posibilitatea ca fiul lui Gică Hagi să ajungă la FCSB a fost discutată și în emisiunea VOYO SPORT LIVE. Prezenți în studio, Răzvan Raț și Ciprian Marica au analizat situația fotbalistului.

Ianis Hagi, la FCSB? Ciprian Marica s-a convins: „Știi vorba aia...”

„Eu știu că Ianis are un salariu bun, dar la ce sacrificii face domnul Becali...”, a început Marica.

Răzvan Raț a intervenit și consideră că prima opțiune a lui Ianis este să continue în străinătate, însă nu exclude varianta FCSB.

„Dacă își permite, până la urmă... are legătură cu jucătorul aici. Având în vedere parcursul și ce s-a întâmplat cu Ianis Hagi în ultima vreme, e clar că el vrea să rămână afară. Chiar dacă nu e Antalyaspor și e altă echipă, prima lui opțiune e să rămână afară. Mai departe, dacă nu și nu, eu nu cred că e o opțiune de neluat în seamă (n.r. – să vină la FCSB). El poate să joace, mai ales acum că s-a schimbat antrenorul, poate să revină, să joace bine”, a spus Răzvan Raț.

„Știi vorba aia: ai timp, ai timp, până nu mai ai timp. Se strânge treaba și jocul este cel care nu promite la FCSB și nu îți dă speranțe. Să sperăm că vor găsi soluții cei de acolo. FCSB face deliciul campionatului și ar fi frumos să fie acolo sus. Au și lot, au și bani, și condiții, au și antrenor”, a încheiat Ciprian Marica.

Cotat la 1,8 milioane de euro, Ianis Hagi are 329 de meciuri la nivel de club, cu 62 de goluri și 54 de pase decisive. Cele mai multe apariții le-a bifat la Rangers, unde a înscris de 20 de ori. Farul, Alanyaspor, Alaves, Fiorentina și Genk sunt celelalte echipe bifate de „Prinț” în carieră.