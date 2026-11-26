Kadioglu a spus că el și coechipierii săi s-ar fi așteptat la un meci dificil, dacă nu ar fi înscris rapid.

Reacția lui Ferdi Kadioglu după Brighton - Universitatea Craiova 4-0

El a explicat că posesia ocupantei locului doi din Premier League i-a făcut dificilă misiunea campioanei României de a se apăra.

„S-a întâmplat totul repede, am dat repede gol. Am știut că va fi dificil dacă nu dăm gol, așa că ne-am bucurat foarte mult că am făcut-o, că ei joacă pe linia de fund cu cinci apărători.

Da, am avut mingea de multe ori, posesie, și a fost și mai greu pentru ei să se apere. Știm că joacă foarte bine în campionat, dar le-a fost greu cu noi”, a declarat Ferdi Kadioglu, conform digisport.ro.

Kadioglu: „E foarte trist că a decedat Mircea Lucescu”

El a vorbit și despre faptul că Mircea Lucescu a decedat la scurt timp după barajul pentru CM 2026 dintre Turcia și România.

„E foarte trist că a decedat Mircea Lucescu, condoleanțe familiei și tuturor celor afectați de moartea sa. M-am bucurat că am calificat Turcia, dar îi urez României mult succes mai departe”, a adăugat Kadioglu.