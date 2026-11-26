Patronul de la FCSB a spus că regretă plecarea lui Florin Tănase și că fostul căpitan este așteptat înapoi la formația roș-albastră, iar fotbalistul s-ar fi arătat încântat de ideea unei reveniri, conform declarațiilor impresarului Florin Vulturar.

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Cristi Pulhac și Bogdan Lobonț au comentat o posibilă revenire a lui Florin Tănase la FCSB, la doar câteva luni după ce fotbalistul a părăsit clubul patronat de Gigi Becali după un conflict cu staff-ul tehnic al fostei campioane din Superliga României.

”Probabil îi lipsește un jucător care avea o conexiune cu vestiarul. Acum nu știu cine ar mai putea fi, că nu poți să zici că Muhar”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

Bogdan Lobonț crede că rolul de lider în vestiarul roș-albaștrilor ar putea fi îndeplinit de Valentin Crețu sau de Ștefan Târnovanu, având în vedere că sunt doi dintre cei mai vechi jucători din lotul lui FCSB: ”Probabil Crețu, Târnovanu, cei mai vechi. La nivel de personalitate te referi?”.

Totuși, Pulhac crede că Florin Tănase se impunea în vestiar atât prin personalitatea sa, dar și prin prestații: ”Și la personalitate, dar are și calitate Tănase, de ce să nu spunem? Are și el o vârstă. Ai nevoie de un lider în vestiar, deși, când vorbește prea mult patronul, nu prea mai...”.

”E mercato al revenirilor în iarnă. A fost Stanciu, am mai văzut o știre despre o posibilă mișcare a lui U Cluj pentru Burcă, Tănase la FCSB, deci pare mercato al revenirilor în Superliga”, a încheiat Bogdan Lobonț.