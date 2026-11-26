Pavel Badea, preşedintele CS Universitatea Craiova, a recunoscut că la confruntarea cu Brighton formaţia campioană a fost departe de evoluţiile avute până acum în campionat şi în Conference League, scrie News.ro.

Pavel Badea a urmărit meciul cu Brighton și a tras o concluzie

„Concluzia într-o frază: mari cu cei mici şi mici cu cei mari. Acest meci ne-a arătat că suntem departe de fotbalul mare. Am trăit cu tristeţe şi am trăit ca spectator ce am trăit ca jucător cu Dinamo Kiev, în 1986, aveau 3-0 în minutul 16.

E clar că au jucători mai buni. O diferenţă imensă din punct de vedere al valorii echipei, cu adevărat au fost mai buni decât noi. Trebuie să recunoaştem, ăsta e nivelul fotbalului românesc. Am început temători, ne-au înghesuit în poartă, am fost puerili pe faza defensivă. Primul gol a fost de manual, şah-mat. Tot timpul erau pe colţul lung liberi.

Mă aşteptam ca jucătorii cu experienţă să se prindă de fazele celor de la Brighton. E clar, valoarea este clar în favoarea lor, de aceea sunt foarte bine poziţionaţi în cel mai tare campionat. Este greu acum să găseşti laitmotive, pierdem ca o echipă şi câştigăm ca o echipă. Sper ca această înfrângere să nu lovească echipa. Îmi doresc ca la meciul cu Dinamo să vină cât mai mulţi fani pentru a susţine echipa.

Este un moment destul de greu şi poţi să-ţi pierzi din repere. Toată echipa a făcut un joc slab, dar acest joc slab vine după un meci extraordinar făcut de Brighton. Să nu luăm din merite şi să recunoaştem că Brighton este mult peste ce am întâlnit în ultimii ani. Se vor bate clar la câştigarea Conference League. Contează cum am pierdut, asta e important. Urmează două meciuri importante şi sper să luăm cel puţin un punct”, a declarat Pavel Badea, pentru Digisport.

Pentru Universitatea Craiova, aceasta a fost prima înfrângere în faza principală din Conference League. Oltenii rămân cu șapte puncte și se pregătesc pentru o nouă deplasare, pe 10 decembrie, împotriva lui Kairat Almaty.

De partea cealaltă, Brighton a ajuns la zece puncte după patru etape și rămâne singura echipă fără gol încasat până acum în Conference League.

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