Fundașul dreapta Ronny Labonne (29 de ani), stoperul Dylan Batubinsika (30), mijlocașul Ofri Arad (28) și atacantul Arnold Garita (31) se află pe lista neagră a lui Gigi Becali.

Cei patru fotbaliști par să aibă zilele numărate la FCSB, echipă de care se vor despărți în pauza de iarnă, dacă nu intervine ceva care să îi schimbe opinia radical patronului roș-albaștrilor.

Cristi Pulhac a analizat lista neagră de la FCSB

Într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Cristi Pulhac a analizat lista neagră a lui Gigi Becali. Pulhac a susținut că Arnold Garita ar putea să fie un atacant util pentru FCSB, dacă nu are un salariu prea mare pentru bugetul clubului.

La polul opus, Pulhac s-a arătat sceptic cu privire la utilitatea lui Ronny Labonne, din moment ce nu a putut să îl scoată din echipa de start pe veteranul Valentin Crețu (37 de ani).

El a spus despre toți cei patru jucători că nu s-au adaptat la FCSB și în contextul în care echipa trece printr-o schimbare în ultima vreme.

Pulhac: „Asta e important pentru ei”

„Contează foarte mult că nu au dat bani pe el. Depinde și ce contract are, să fie unul care să nu afecteze bugetul clubului. Cred că aici toată lumea se gândește la asta. De exemplu, dacă are un salariu destul de mare...

Dar așa cred că e un jucător de care ar putea să mai aibă nevoie de el. Vor fi situații. Mai ales acum FCSB trebuie să tragă tare ca să prindă play-off-ul. Asta e important pentru ei. Acum, dacă mă gândesc la Labonne, dacă nu îi iei locul lui Crețu, știi ce zic...e și el pe lista neagră?

(n.r.- Labonne, Batubinsika, Arad și Garita). M-am uitat pe CV-ul lor. Au jucat, au avut meciuri la echipele unde au fost. Nu au fost doar așa de complezență. Aici nu s-au adaptat. Și echipa trece printr-o schimbare în ultimul timp. Nici nu au excelat foarte mult.

Când ești antrenor nu ai cum să nu te uiți la antrenamente. Dacă reușește Crețu să joace meci de meci, îl forțează pe nea Gigi să îi facă 50.000 de euro pe lună (n.r.- glumește), înseamnă că nu e ce trebuie”, a declarat Cristi Pulhac, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.