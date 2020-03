Fotbalistii FCSB-ului raman in CARANTINA! Dupa ce a declarat ca vor relua antrenamentele, Gigi Becali s-a RAZGANDIT

Jucatorii ros-albastrilor vor ramane in continuare in izolare si antrenamentele FCSB-ului nu se vor relua.

Gigi Becali a dezmintit informatiile conform carora, fotbalistii FCSB-ului vor revenii la antrenamente de saptamana viitoare.

Patronul ros-albastrilor a spus in urma cu doua zile ca va chema jucatorii la antrenament si ca ii va supraveghea pentru a nu exista contact fizic intre ei.

Fotbalistii urmau sa revina la baza sportiva de luni, insa Gigi Becali s-a razgandit:

"Nu e adevarat ca ne intoarcem la antrenamente. Facusem plan sa faca cate 10 jucatori in doua transe, 10 si 10 si sa stea la distanta, sa faca doar pregatire fizica.

Facusem plan si dupa m-am gandit, si i-am zis lui Meme, de ce sa ne pregatim sa luam campionatul, ce sa facem cu el, nu avem ce face cu el. Nu stie nimeni ce va fi cu virusul, daca va continua in Italia si Spania inca o luna, doua asa... la revedere cu fotbalul.

Dar daca se va opri cu virusul, sume veti vedea chiar dublate. Vor fi chiar mai multi bani, pentru ca cei care baga bani in fotbal au miliarde. Criza va fi la noi, astia micii. De exemplu am zis ca nu am nevoie de campionat daca nu jucam cupe europene", a spus Gigi Becali la PRO X.