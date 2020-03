BREAKING NEWS: Cutremur major! Becali anunta FALIMENTUL daca FCSB rateaza Europa: "Iau 4-5 jucatori la alta echipa si inchid FCSB!"

Gigi Becali ia in calcul sa inchida echipa

Patronul FCSB a vorbit in exclusivitate la PRO X despre posibilitatea falimentului la club daca pandemia va bloca Europa si in toamna. Imposibilitatea calificarii in cupele continentale este echivalenta cu dezastrul pentru FCSB, spune Becali.

"Nu e adevarat ca ne intoarcem la antrenamente, facusem plan sa faca cate 10 jucatori in doua transe, 10 si 10 si sa stea la distanta, sa faca rezistenta.

Facusem plan si dupa m-am gandit, si i-am zis lui Meme, de ce sa 'e pregatim sa luam campionatul, ce sa facem cu el, nu avem ce face cu el. Nu stie nimeni ce va fi cu virusul, daca va continua, la revedere cu fotbalul.

Criza va fi la astia mici. Nu am nevoie de campionat daca nu joc cupe europene, si daca nu joc, la toamna, va spun eu voua, 'FCSB la revedere!' Eu nu arunc banii in foc, sau sa spuna FRF ca se pot micsora contractele, sa putem rezista un an, altfel nu ai cum sa rezisti, trebuie sa dai 5 milioane de euro pe an, eu nu-s dispus.

Iau 3-4 jucatori, Man, Coman, Morutan, Oaida, Pantiru, ii transfer la un alt club, vad, nu stiu unde, fac o asociere si FCSB, la revedere, sa fiti sanatosi, faliment. Salvez ce mai pot salva.

Daca vor continua cupele europene, atunci nu e nicio problema. Daca nu participam noi, nu e problema, dar daca se opresc cupele europene, nu am ce sa fac cu campionatul, ce sa fac cu el daca nu joc Liga Campionilor, sau Europa League.

Le dau bani jucatorilor sa se distreze cu Rapid, Dinamo sau Chiajna? Eu dau fotbal ca sa scot bani din el", a declarat Gigi Becali la PRO X.