Cu mulți jucători lăsați în afara lotului, Gică Hagi aliniază din nou un prim 11 cu destule surprize. Otto Hindrich și Matei Ilie sunt în premieră titulari, Lisav Eissat apare pe foaie ca fundaș stânga, iar Darius Olaru ca extremă dreapta.

Reacția lui Panduru, după ce a văzut primul 11 al lui Hagi la România - Țara Galilor

Basarab Panduru a descris echipa aliniată de Gică Hagi drept una "de vacanță", însă este de acord cu strategia noului selecționer de a vedea la lucru cât mai mulți jucători în această perioadă. Fostul internațional a nominalizat și jucătorii care au șanse reduse de a mai titulari în viitor.

"Pe Sorescu, Ilie și Eissat, în mod normal, nu-i găsești în primul 11. Stanciu, Dragomir și Louis Munteanu s-ar putea să fie în primul 11. Nu știu dacă aia e poziția lui Olaru, dar o să vedem.

Avem un portar care nu este acum la lot, dar probabil el va fi titular, Ionuț Radu. Și la Baiaram avem oameni, e Man acolo. E o echipă de vacanță, dar probabil vrea să-i vadă pe jucătorii ăștia cum se descurcă. Să vadă cum se descurcă, de exemplu, Ilie cu Moore, un atacant destul de periculos. Mai e și Brennan Johnson, care a fost la Tottenham.

E meci amical, vrea să-i vadă. Sunt de acord cu treaba asta. Dacă lași o impresie bună, probabil vei fi convocat la următoarea acțiune", a spus Panduru, la Prima TV.

Echipele de start

România: Hindrich – Sorescu, Burcă, M. Ilie, Eissat – Stanciu-cpt., T. Băluță, Dragomir – Olaru, L. Munteanu, Baiaram. Rezerve: Târnovanu, Aioani – Strata, M. Popescu, Rus, F. Coman, Drăguș, Dobre, D. Matei, Borza, Moruțan, Coubiș, Cîrjan. Selecționer: Gheorghe Hagi.

Țara Galilor: Ward - Andrews, Rodon, Norrington-Davies, N. Williams - Sheehan, Ampadu, Broadhead - D. James, Moore, Johnson; Rezerve: Darlow, King, Mepham, B. Davies, Brooks, Colwil, Koumas, Robertz, Dasilva, Kpakio, Thomas, I. Davies, Bostockm Congreve. Selecționer: Craig Bellamy

Stadion: Steaua (București)Arbitru: Rohit Saggi (Norvegia)Asistenți: Anders Olav Dale și Alf Olav Rossland (Norvegia)