Incident cu steagul Rusiei la finala Roland Garros. Securitatea a reacționat imediat și i-a evacuat

Potrivit sancțiunilor în vigoare după invazia rusă din Ucraina, sportivii din Rusia și Belarus sunt obligați să concureze sub steag neutru, fără drapel sau menționarea țării alături de nume, la toate evenimentele din circuit și de Grand Slam.

Tânăra de 19 ani a învins-o pe poloneza Maja Chwalinska cu scorul de 6-3, 6-2 în ultimul act disputat pe arena Philippe Chatrier. În momentele de bucurie care au urmat punctului decisiv, doi spectatori s-au ridicat și au fluturat steagul Rusiei. Forțele de ordine au ajuns rapid în sectorul respectiv și i-au escortat în afara stadionului central, potrivit sportskeeda.com.

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Acuzații de dublu standard în spațiul online

Videoclipurile cu incidentul s-au răspândit pe rețelele de socializare, stârnind o serie de reacții din partea fanilor tenisului. Mulți au pus la îndoială echitatea măsurilor de securitate.

„Ar face același lucru pentru un steag israelian sau american?”, a întrebat un suporter.

„Asta este o prostie. Am fost mereu în dezacord cu decizia de a nu afișa steagul rus sau belarus lângă numele jucătorilor. Dublu standard”, a transmis un alt fan pe platformele online.

La 19 ani, Andreeva este jucătoarea cel mai bine clasată din țara sa și prima reprezentantă a Rusiei care ridică un trofeu de Grand Slam de la intrarea în vigoare a interdicției, în martie 2022.