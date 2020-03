Maccarone n-a pierit, Maccarone e un hit! Unde a ajuns sa joace killer-ul FCSB din 2006

Veteranul Massimo Maccarone evolueaza la o echipa din Italia finantata de Buffon.

Massimo Maccarone are 40 de ani, dar inca evolueaza la Carrarese Calcio 1908, un club toscan din Serie C, Liga a 3-a din Italia. “Big Mac” este foarte cunoscut in Romania, dupa semifinala Cupei UEFA din 2006 contra lui FCSB, cand a marcat doua goluri in returul de pe Riverside Stadium, pentru o intoarcere incredibila de scor, care este divinizata de fanii lui Dinamo si Rapid, dar a devenit un cosmar pentru stelisti. FCSB, numita atunci Steaua Bucuresti, a castigat Grupa C a Cupei UEFA, din care mai faceau parte Lens, Hertha Berlin, Sampdoria si Halmstad, pentru ca apoi sa treaca pe rand de Heerenveen (3-1, 0-1), Real Betis (0-0, 3-0) si Rapid (1-1, 0-0). In semifinala cu Middlesbrough, echipa lui Olaroiu a castigat meciul tur (1-0 / Dica, min. 30), apoi, la retur, a condus cu 2-0 (Dica 16, Goian 24), pentru ca britanicii sa intoarca miraculos soarta partidei si a calificarii, cu patru goluri intr-o ora (Maccarone 33, 89, Viduka 64, Riggott 73). In finala de la Eindhoven, „Boro” nu a mai reusit evolutia buna si a pierdut cu 4-0 in fata lui FC Sevilla.

Desi va implini 41 de ani in septembrie, italianul este capitan si titular la Carrarese, locul secund in Grupa A din Serie C, la 16 puncte distanta de Monza, echipa finantata de Silvio Berlusconi, fostul patron al lui AC Milan, condusa de Adriano Galliani, fostul presedinte al „rossonerilor”, si antrenata de Cristian Brocchi, asa ca sansele de promovare in Serie B sunt destul de mici. Infiintat in 1908, clubul din Toscana a fost refondat in 2016, iar printre actionari se gasesc legenadarul portar Gianluigi buffon, un mare fan al echipei din localitatea natala, dar si fostul atacant Cristiano Lucarelli. Maccarone a fost crescut la academia lui AC Milan, iar de-a lungul carierei a jucat la Modena (1998), Prato (1998-1999, 1999-2000), Varese (1999), Empoli (2000-2002, 2012-2017), Middlesbrough (2002-2004, 2005-2007), Parma (2004-2005), Siena (2005, 2007-2010), Palermo (2010-2011), Sampdoria (2011-2012), Brisbane Roar (2017-2018) si Carrarese Calcio (2018-prezent). El are si doua selectii la nationala Italiei, ambele in 2002.