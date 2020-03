Salariu de corporatist pentru Florinel Coman! :) Poate fi trimis in SOMAJ de Becali alaturi de toti bogatii de la FCSB! Ce salarii poate avea

Guvernul a modificat prin ordonanta de urgenta inclusiv statutul sportivilor.

Cluburile ii pot trimite si pe jucatori in somaj tehnic, anunta Gazeta Sporturilor. Statul suporta pentru fiecare angajat 75% din salariul mediu brut, adica cel mult 4000 de lei. Masura se aplica pe tot parcursul starii de urgenta.



Artificiul cu somajul tehnic era disponibil doar in cotractele individuale de munca.

Ordonanta nu a fost publicata in Monitorul Oficial, astfel ca nu produce inca efecte. Conform Gazetei, aceasta e forma finala a actului normativ.



Valoarea salariului mediu este de 5429 de lei. Un fotbalist aflat in somaj tehnic nu poate lua mai mult de 4 071 de lei pe luna. Acum, vedetele lui Becali de la FCSB si campionii CFR-ului au salarii care bat tot in Romania. Coman are 16 000 de euro pe luna, la fel ca Dennis Man.