David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”

David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!” Fotbal extern
SPORT.RO
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David Beckham a vorbit despre fotbalistul care ar trebui să primească Balonul de Aur în acest an.

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Lionel MessiDavid BeckhamBalonul de Aur
Din articol

Unul dintre proprietarii clubului Inter Miami, Beckham este de părere că Lionel Messi ar trebui să fie marele câștigător.

David Beckham: ”Messi ar trebui să câștige Balonul de Aur!”

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Messi a jucat finala Campionatului Mondial alături de naționala Argentinei, însă a sud-americanii au pierdut marea finală cu scorul de 0-1. Totuși, multe voci importante din fotbalul mondial au considerat că, deși a ajuns la 39 de ani, Lionel Messi a fost cel mai bun jucător al turneului final. De aceeași părere este și Beckham, care a spus clar că Messi ar merita al nouălea Balon de Aur din carieră, chiar dacă, în acest an, nu se află pe lista favoriților.

Când îl vezi jucând precum miercuri, în finala Campeones Cup, și analizezi Mondialul pe care l-a disputat, nu este întâmplător că se află din nou printre candidații la Balonul de Aur.

Probabil că a fost cel mai bun jucător de la Cupa Mondială. Are 39 de ani, iar impactul său în fiecare meci a fost uriaș. Este ceva extraordinar. Merită să fie luat în considerare pentru Balonul de Aur. Din punctul meu de vedere, ar trebui să-l câștige”, a spus David Beckham.

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