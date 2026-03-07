Tehnicianul se întoarce în principala competiție internă după o lungă absență, ultima sa experiență la acest nivel înregistrându-se pe banca lui Dinamo, pe care a pregătit-o pe parcursul anilor 2017 și 2018. Misiunea sa este una complicată, având în vedere forma extrem de slabă a bucureștenilor. Gazdele de astăzi au obținut o singură victorie în ultimele 16 runde, un 2-1 contra Farului în decembrie 2025. Problemele se resimt acut în ofensivă, Metaloglobus bifând 12 partide fără gol marcat în acest sezon, dintre care cinci au avut loc doar de la începutul anului 2026.

Pericol maxim la fazele fixe

Disputa de astăzi scoate în evidență o vulnerabilitate comună a celor două echipe. Se întâlnesc formațiile care au încasat cele mai multe goluri din faze fixe în actuala stagiune: Metaloglobus conduce acest clasament nedorit cu 20 de goluri primite, urmată îndeaproape de UTA, cu 17. Situația este alarmantă pentru defensiva lui Florin Bratu, mai ales că arădenii domină jocul aerian, marcând de 10 ori cu capul până acum – o performanță cu care împart primul loc alături de Dinamo.

În plus, trupa pregătită de Adrian Mihalcea se prezintă la București cu un bilanț excelent în deplasare. UTA a cedat într-un singur meci din ultimele șapte jucate pe teren străin, o înfrângere cu 2-0 suferită luna trecută la Miercurea Ciuc, reușind în rest să strângă patru victorii și două rezultate de egalitate. Arădenii stau bine și la capitolul tehnic, ocupând locul trei la numărul de driblinguri reușite (239), depășindu-și clar adversarii de astăzi (199).

În unica întâlnire directă din acest sezon regulat, disputată în toamna anului 2025, UTA Arad a profitat de avantajul terenului propriu și s-a impus cu 2-0, grație golurilor semnate de Marius Coman și Dmytro Pospielov.