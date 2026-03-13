Răzvan Oaidă a rămas fără echipă în această primăvară, dar se pregătește la Arad pentru un posibil transfer la UTA în vară, în așteptarea deciziei de la TAS în litigiul cu U Cluj.

Mijlocașul în vârstă de 28 de ani traversează o perioadă complicată în a doua jumătate a sezonului 2025-2026. Fotbalistul și-a denunțat contractul cu Universitatea Cluj pentru justă cauză, însă comisiile federale i-au respins cererea. Astfel, cazul va ajunge pe masa judecătorilor de la Lausanne în aproximativ două săptămâni. Până la o hotărâre definitivă, el nu are permisiunea ardelenilor de a se pregăti cu o altă formație, o eventuală încălcare a acestei reguli aducând riscul unor sancțiuni.

Antrenamente alături de mentorul său

Din cauza situației contractuale incerte, nicio altă echipă din Liga 1 nu l-a putut primi la antrenamente oficiale, așa cum s-a întâmplat în iarnă cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Potrivit informațiilor Sport Arad, Răzvan Oaidă se află în prezent în orașul în care a făcut primii pași în fotbal. El se pregătește sub îndrumarea lui Francisc Tisza, fostul său tehnician de la Atletico Arad. De asemenea, jucătorul a folosit sala de forță a stadionului „Francisc Neuman”, însă exclusiv în perioada în care echipa arădeană era plecată în deplasare la Clinceni, pentru a evita orice posibile penalizări.

Indiferent de hotărârea judecătorilor sportivi, mijlocașul va deveni jucător liber de contract în vara acestui an. Odată cu finalul sezonului, Oaidă ar putea ajunge la un acord oficial cu UTA. Jucătorul are o nevoie urgentă de un angajament stabil pentru a-și relansa cariera, mai ales având în vedere că va încheia stagiunea curentă fără niciun minut bifat pe teren.