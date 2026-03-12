MM Stoica a spus tot! Culisele plecării lui Pintilii de la FCSB

FCSB l-a numit antrenor pe Mirel Rădoi, după demisia lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Cipriotul și-a anunțat plecarea după înfrângerea clară cu ”U” Cluj, scor 1-3, din ultima rundă a sezonului regulat.

MM Stoica nu a înțeles plecarea lui Mihai Pintilii

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că nu se aștepta ca Mihai Pintilii să îl urmeze pe Elias Charalambous, în momentul în care tehnicianul cipriot a decis să plece.

MM Stoica a dezvăluit că nu înțelege decizia fostul mijlocaș roș-albastru, pentru că ar fi avut toată deschiderea de a rămâne pe poziția de secunde la FCSB.

„Eu i-am spus <<Cred că te-ai grăbit>> Elias a plecat, chiar l-am înţeles când a spus că jucătorii se prezintă la modul ăsta, asta a zis <<E prea mult>>.

Dar i-am zis <<Pinti, nu te înţeleg, de ce nu ai venit să spui că te pui la dispoziţia clubului?>> E copilul acestui club. <<N-aş fi vrut să se creadă că, dacă vine un alt antrenor, eu stau la cotitură>>. <<N-ai la ce cotitură să stai, că mai ai vreo 3 ani până când iei licenţa Pro>>.

Cu licenţa A poate fi antrenor în Liga 2 sau secund în Liga 1 şi nu cred că-i convine lui Pinti să meargă antrenor în Liga 2 sau secund în Liga 1. Poate că va merge, n-am idee, dar cred că aşa era... Ne putea ajuta, dar a fost decizia lui. Îi respectăm decizia.

Putea merge la echipa a doua. N-am spus neapărat la echipa a doua, că te poţi duce supervizor, că are sâmbătă la 12 meci la Popeşti Leordeni şi vor merge câţiva jucători de la prima echipă să joace. Poţi fi un liant. Ţin minte declaraţia lui Pinti, că idolul lui e Mirel Rădoi, dar nu ştia că va veni Mirel Rădoi, atunci când şi-a dat demisia. Fiecare îşi decide soarta”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.