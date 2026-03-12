Florinel Coman e o „umbră“ a fotbalistului care pleca pe cai mari din România, în vara anului 2024. În acel moment, vedeta FCSB-ului venea după două sezoane cu peste 40 de goluri, fiind și în circuitul naționalei. Astăzi, Coman pare că e un alt jucător.

Din păcate, schimbarea e în rău. Și confirmată, aproape meci de meci de cifre. Exact cum s-a întâmplat și în această seară. În partida Qatar SC – Al-Gharafa, Florinel a fost, din nou, în afara echipei de start. Totuși, antrenorul Pedro Martins l-a aruncat în luptă, după pauză, când gazdele aveau 1-0 și un om în plus, după eliminarea lui Sano (45+2).

Ce a făcut Coman, introdus în minutul 58? Mai nimic! Cu el pe teren, Al-Gharafa a luat și golul doi, în minutul 66. Iar Florinel a fost aproape inexistent în jocul ofensiv. Dovadă și faptul că a contabilizat un singur șut, în minutele petrecute pe teren. De fapt, românul a atins mingea, în careul advers, o singură dată, potrivit statisticilor Flashscore. Aici, Coman a fost notat cu 6,5, în condițiile în care media echipei sale a fost de 6,2.

Qatar SC – Al-Gharafa, scor 2-0, a prelungit criza oaspeților. În acest moment, Al-Gharafa are 8 înfrângeri în ultimele 10 partide (!), iar la club se anunță un „cutremur“, care îl va viza și pe Florinel Coman, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.