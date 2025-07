Herea recomandă Rapidului să urmeze exemplul FCSB ca să joace din nou în cupele europene



Rapid a intrat într-o nouă 'eră' cu Costel Gâlcă principal, iar patronul Dan Șucu a spus recent, subtil, că se gândește chiar la titlu în acest sezon. Mereu susținută de foarte mulți suporteri, Rapid a avut și în sezonul trecut o perioadă bună în campionat, însă n-a reușit să se califice în cupele europene.



Fost jucător important al grupării din Giulești, Ovidiu Herea a povestit cum a ajuns la Rapid deși era dorit și de Steaua, dar a vorbit și despre un 'model' pe care trebuie să-l urmeze formația patronată de Dan Șucu, echipă care s-a despărțit de la 30 iunie de fostul căpitan, Cristi Săpunaru (40 de ani).



Ovidiu Herea a spus în cadrul podcastului Business Philosophy că Rapid trebuie să urmeze exemplu FCSB ca să joace din nou în cupele europene.



„Am avut o perioadă foarte frumoasă la Rapid, poate cea mai frumoasă din cariera mea. Mă simt apropiat de acest club”, a declarat Herea.

Ovidiu Herea despre telenovela Steaua: "Am și fost ușor influențat"



„A fost acea telenovelă din viața mea cu transferul la Steaua, eram și tânăr, am și fost ușor influențat. Dar până la urmă am ajuns acolo unde mi-am dorit, la Rapid. Pentru că au fost discuții și cu Steaua, interveniseră și alte echipe. Am fost plimbat de colo colo, dar până la urmă s-a terminat cu happy end.



Începutul a fost destul de greu la Rapid pentru că nu erau suporterii din Giluești, atmosfera era mai liniștită, mai de vacanță. Dar după ce m-am acomodat, am intrat în sufletele lor și am fost ca peștele în apă”, a mai adăugat Herea.



În ceea ce privește posibilitatea de a antrena în Giulești, Herea a declarat: „Orice jucător care a trecut prin Giulești vrea să antreneze Rapidul. Și eu mi-aș dori ca pe viitor să ajung să antrenez Rapidul. Dar sunt conștient că e mult de muncă până să ajungi acolo, ai nevoie de rezultate, să acumulezi experiență. Pentru că este o meserie diferită decât cea de fotbalist”.

Ovidiu Herea are 'rețeta' pentru ca Rapid să se califice în cupele europene. A dat exemplul FCSB.



„În primul rând de răbdare. Dacă luăm exemplu FCSB, au avut o perioadă lungă în care au investit și n-au câștigat aproape nimic. Au mers în continuare pe această strategie, au cumpărat jucători tineri, au încercat să facă un nucleu, iar acum se bucură de succes. Și la Rapid ar trebui să se facă același lucru.



Și se va face, pentru că s-au investit sume importante de bani, s-a investit în Academie. Și cu siguranță rezultatele vor apărea la un moment dat. Dar fără răbdare e foarte greu să faci de pe o zi pe alta. Să găsească acea formulă magică pe care au găsit=o și cei de la FCSB și cu sigurață rezultatele vor apărea”, a adăugat Herea la podcastul Business Philosophy.