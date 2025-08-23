Toate golurile au fost marcate în prima repriză a jocului. Constantin Grameni și Elvir Koljic au punctat pentru giuleșteni (minutele 16 și 21), în timp ce pentru Metaloglobus a înscris Ely Fernandes.

Claudiu Petrila: ”Nu am dat mâna cu Gâlcă pentru că era cu fața la meci și nu voiam să-l deranjez!”

Claudiu Petrila a fost scos de pe teren în minutul 67 de Costel Gâlcă, iar, în locul său, tehnicianul l-a introdus pe Rareș Pop.

În momentul în care a părăsit terenul, Claudiu Petrila nu a dat mâna cu Costel Gâlcă și s-a vehiculat că fotbalistul a fost deranjat de decizia antrenorului. Cu toate acestea, Petrila a mărturisit la finalul jocului faptul că nu a dat mâna cu tehnicianul deoarece acesta era atent la joc și nu a dorit să îl deranjeze.

”Sunt ok, vin după o pauză de 12 zile, am nevoie de puțin timp să-mi recapăt ritmul. Am ieșit pentru că, probabil, oamenii din staff s-au gândit să nu forțez.

Nu am dat mâna cu Gâlcă pentru că era cu fața la meci și nu voiam să-l deranjez. Doamne ferește, nu e nicio problemă. Eram supărat pe prestația mea, voiam mai mult din acest meci, dar, din păcate, nu prea mi-a ieșit”, a spus Claudiu Petrila.

De altfel, Petrila a subliniat că nu este deloc mulțumit de felul în care echipa sa s-a prezentat în meciul cu Metaloglobus.

”O victorie după un joc foarte slab, dar, până la urmă, în condițiile astea, sunt importante cele trei puncte. Ne-am gândit că va fi greu, știam că nu va fi ușor. În ziua de astăzi, niciun joc nu mai este ușor, chiar și dacă joci cu echipe din Liga a 2-a, tot trebuie să muncești.

Am intrat moale, am marcat două goluri, apoi ne-am retras fără să ni se spună. Cred că am greșit că am luat gol și înainte de pauză, și asta ne-a bulversat. În mintea ta te poți relaxa în fața unui astfel de adversar, chiar dacă nu e OK, subconștientul te păcălește. Trebuie să intri bine la fiecare meci, indiferent împotriva cui joci”, a mai spus fotbalistul.

