Care este defectul lui Alex Dobre! Jucătorul Rapidului nu a stat pe gânduri și a răspuns

Alex Dobre este unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului în acest start de sezon. Aripa dreapta a giuleștenilor are trei goluri în șase meciuri în stagiunea 2025/2026.

Marele defect al lui Alex Dobre: „Înnebunesc omul de cap”

Alex Dobre a dezvăluit că este recunoscător pentru toate avantajele pe care i le-a oferit fotbalul în viață.

„Sunt recunoscător pentru că am un pat, am un acoperiş, o soţie care mă iubeşte, sunt sănătos, practic sportul pe care îl iubesc, am haine, am maşina pe care mi-o doresc. Am tot, sunt recunoscător pentru toate.”, a spus Alex Dobre.

Întrebat despre defectul pe care îl are, fotbalistul nu a ezitat să spună că vorbește foarte mult.



„Vorbesc foarte mult. Sunt o persoană foarte vorbăreaţă şi mai mult decât trebuie, vorbesc mult, înnebunesc omul de cap”, a răspuns jucătorul Rapidului.