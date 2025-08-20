Care este defectul lui Alex Dobre! Jucătorul Rapidului nu a stat pe gânduri și a răspuns

Alexandru Hațieganu
Alex Dobre a vorbit despre defectul său cel mai mare.

Alex Dobre este unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului în acest start de sezon. Aripa dreapta a giuleștenilor are trei goluri în șase meciuri în stagiunea 2025/2026. 

Marele defect al lui Alex Dobre: „Înnebunesc omul de cap”

Alex Dobre a dezvăluit că este recunoscător pentru toate avantajele pe care i le-a oferit fotbalul în viață.

„Sunt recunoscător pentru că am un pat, am un acoperiş, o soţie care mă iubeşte, sunt sănătos, practic sportul pe care îl iubesc, am haine, am maşina pe care mi-o doresc. Am tot, sunt recunoscător pentru toate.”, a spus Alex Dobre.

Întrebat despre defectul pe care îl are, fotbalistul nu a ezitat să spună că vorbește foarte mult.

„Vorbesc foarte mult. Sunt o persoană foarte vorbăreaţă şi mai mult decât trebuie, vorbesc mult, înnebunesc omul de cap”, a răspuns jucătorul Rapidului.

Dumitru Dragomir știe cine e „de departe cel mai bun jucător” de la Rapid: „Nu are concurent”

Rapid a remizat duminică seară cu FCSB pe Arena Națională, în derby-ul din etapa cu numărul șase din sezonul regulat al Superligii României.

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), consideră că Alex Dobre este de departe cel mai bun jucător pe care-l are în grădina sa Constantin Gâlcă, tehnicianul echipei de sub Podul ”Grant”.

”(n.r. – Cum ți s-a părut Dobre?) Este de departe cel mai bun jucător de la Rapid, nu are concurent! El și Borza sunt. El și Borza cu el sunt cei mai buni jucători de la Rapid. Sunt fotbaliști ce pot să joace și în alte campionate. Are viteză bună Dobre, lovește și cu stângul mingea”, a spus Dragomir.

