Ovidiu Herea a deschis în urmă cu trei ani o academie de fotbal în Capitală, iar acum are în jur de 300 de copii înscriși aici.



Săpunaru a primit prima ofertă după plecarea din Giulești



Ovidiu Herea spune că Săpunaru ar putea oricând să își înceapă cariera în academia sa:



"El știe foarte bine că la noi are ușa deschisă oricând. E indecis pentru că nu știe exact încotro să o apuce. E o perioadă grea după ce te lași de fotbal. Mi-aș dori să găsesc un decar cum n-a mai avut România de foarte mult timp", a spus Ovidiu Herea, într-un interviu acordat pentru Pro TV și Sport.ro.

A plecat cu scandal din Giulești



Săpunaru rămâne un idol pentru fanii din Giulești. El s-a despărțit de Rapid la finalul sezonului trecut, după ce și-a încheiat cariera de jucător.



Inițial, Săpunaru ar fi trebuit să ocupe o poziție în conducerea clubului după retragere. Clubul era gata să-l numească în poziția de director sportiv, dar un scandal intern a aruncat totul în aer. În presă au apărut informații că Săpunaru ar fi introdus alcool în cantonamentul echipei. Fostul căpitan a acuzat o "înscenare" și o pătare a numelui său, care să justifice ulterior retragerea ofertei de a deveni director sportiv.



Săpunaru a plecat definitiv de la Rapid în urma acelui episod. Director sportiv a fost numit Mauro Pederzoli.

