FOTO „Un lucru pe care nimeni nu mi-l poate lua”. Mândria lui Ilie Năstase, la 80 de ani

„Un lucru pe care nimeni nu mi-l poate lua”. Mândria lui Ilie Năstase, la 80 de ani Tenis
Marcu Czentye
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Lucrul pe care nimeni nu i-l poate lua legendarului tenismen, Ilie Năstase

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Tenis ATPregretIlie Nastaseprimul numar unu ATP
Din articol

La optzeci de ani, Ilie Năstase are nenumărate motive de mândrie și satisfacție, când privește în urmă și încearcă să își facă un rezumat al vieții.

Regretă, în parte, că nu a acceptat ofertele generoase ale americanilor, în tinerețe, dar și faptul că nu primește în România respectul de care beneficiază în Franța, unde a triumfat în turneul de mare șlem de la Roland Garros, în 1973.

Ilie Năstase, primul număr unu ATP, deși a jucat pentru a se distra

Campion și al probei de dublu de la Paris, în 1970, alături de Ion Țiriac, Ilie Năstase și-a analizat cariera de tenismen și se bucură de privilegiul de a rămâne mereu primul număr unu al clasamentului ATP. 

„Există un lucru pe care nimeni nu mi-l poate lua: am fost primul număr unu în clasament, când a fost introdus clasamentul computerizat, chiar dacă eu am jucat mereu de distracție,” a declarat Ilie Năstase, notează Gazzetta dello Sport. 

„E adevărat, în 1973 eram, categoric, cel mai bun din lume, dar nu urmăream prima poziție în clasament cu orice preț. De asta nu am niciun regret,” a adăugat Ilie Năstase, într-o manieră care se deosebește evident de abordarea actualului număr unu ATP, Jannik Sinner, față de sportul practicat.

Ilie Năstase

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„Nasty” afirmă că primește mai mult respect în Franța decât în România 

Întrebat dacă se simte mai iubit în Franța decât în țara natală, Ilie Năstase a replicat: „Iubit nu, mai apreciat da. Mai respectat, da. Prima dată când am venit în România după Revoluție am ieșit pe stradă, eram mai plinuț. Mă vede unul și zice: 'Mamă, ce v-ați îngrășat, domnul Năstase!'. 

În Franța, când ies pe Champs-Élysées: 'Domnule Năstase, ce bine arătați.' Totul este pe pozitiv, la noi sunt negativi. Mă cunoști tu pe mine să-mi spui că sunt gras? Am rămas blocat. Nu îmi venea să cred că ăla a zis așa. Asta ține de educație,” s-a pronunțat Ilie Năstase, într-un interviu acordat Fanatik.

În proba individuală, Ilie Năstase a cucerit două titluri de mare șlem, la US Open, în 1972 și la Roland Garros, în 1973.

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