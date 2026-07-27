La optzeci de ani, Ilie Năstase are nenumărate motive de mândrie și satisfacție, când privește în urmă și încearcă să își facă un rezumat al vieții.

Regretă, în parte, că nu a acceptat ofertele generoase ale americanilor, în tinerețe, dar și faptul că nu primește în România respectul de care beneficiază în Franța, unde a triumfat în turneul de mare șlem de la Roland Garros, în 1973.

Ilie Năstase, primul număr unu ATP, deși a jucat pentru a se distra

Campion și al probei de dublu de la Paris, în 1970, alături de Ion Țiriac, Ilie Năstase și-a analizat cariera de tenismen și se bucură de privilegiul de a rămâne mereu primul număr unu al clasamentului ATP.

„Există un lucru pe care nimeni nu mi-l poate lua: am fost primul număr unu în clasament, când a fost introdus clasamentul computerizat, chiar dacă eu am jucat mereu de distracție,” a declarat Ilie Năstase, notează Gazzetta dello Sport.

„E adevărat, în 1973 eram, categoric, cel mai bun din lume, dar nu urmăream prima poziție în clasament cu orice preț. De asta nu am niciun regret,” a adăugat Ilie Năstase, într-o manieră care se deosebește evident de abordarea actualului număr unu ATP, Jannik Sinner, față de sportul practicat.