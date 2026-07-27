Turul Franţei | Tadej Pogacar a câştigat al cincilea său Le Tour. Mathieu Van der Poel s-a impus în ultima etapă, a 21-a

Turul Franţei | Tadej Pogacar a câştigat al cincilea său Le Tour. Mathieu Van der Poel s-a impus în ultima etapă, a 21-a Ciclism
SPORT.RO
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Slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) s-a încoronat duminică pentru a cincea oară câştigător al Turului Franţei, în timp ce ultima etapă a Marii Bucle i-a revenit olandezului Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech).

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După o luptă uluitoare în atmosfera impresionantă din Montmartre, olandezul Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) a terminat pe primul loc în a 21-a şi ultima etapă a Turului Franţei, cu celebra sosire pe Champs-Elysees. Van der Poel a fost urmat în clasamentul ultimei runde de belgianul Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) şi de danezul Mads Pedersen (Lidl-Trek). Pentru Van der Poel este a patra victorie de etapă în Turul Franţei şi a doua din acest an.

Însă toţi ochii au fost pe slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG), care câştigă al cincilea său Tur al Franţei, egalând recordul stabilit, până acum, de monştrii sacri Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault şi Miguel Indurain. Recordul de victorii în Turul Franţei a rămas la cinci edţii câştigate, după ce toate cele şapte succese finale ale americanului Lance Armstrong au fost şterse din statistici din cauza dopajului.

Pe locul al doilea în clasamentul general a venit, belgianul Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe), iar pe locul al treilea mexicanul Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG). Pentru prima dată din 2014 şi a treia oară în secolul XXI, doi francezi se află în top 5: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), pe locul 4, şi Lenny Martinez (Bahrain Victorious), pe locul 5.

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