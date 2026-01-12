La 31 de ani, Steliano Filip evoluează pentru CS Lotus Băile Felix, echipă cu care a semnat în vara trecută, după o perioadă lungă de pauză.



Ultima experiență a fostului internațional român a fost în Ungaria, la Mezokövesd Zsóry, de care s-a despărțit la începutul anului 2024. Practic, Filip a stat aproape un an și jumătate fără meciuri oficiale, înainte de a reveni pe teren în România.



În prezent, fundașul stânga pare să fi găsit stabilitatea la formația bihoreană. Filip a marcat deja trei goluri în actualul sezon, iar CS Lotus Băile Felix ocupă locul 7 în Seria H din Liga 3, cu 25 de puncte după 17 etape.



Steliano Filip, despre condițiile din Liga 3: „Nu vorbim de sume”



Steliano Filip spune că a fost plăcut surprins de nivelul de organizare de la CS Lotus Băile Felix. Fundașul a declarat pentru Sport.ro că atât condițiile logistice, cât și cele financiare sunt peste așteptări pentru acest nivel.



„Sunt peste așteptările de Liga a Treia condițiile. Nu se compară. Și situația financiară e bine. Nu vorbim de sume, dar se respectă și asta contează. Sunt banii la zi, sunt condiții foarte, foarte bune, adică refaceri pe la hotel în fiecare săptămână, mese… nu, situația e lejer de Liga 2”, a spus Steliano Filip pentru Sport.ro.



Steliano Filip adunat opt selecții la echipa națională între 2014 și 2017 și este identificat în special cu Dinamo, club pentru care a evoluat timp de șapte ani. În tricoul alb-roșu a câștigat singurul trofeu din carieră, Cupa Ligii, în sezonul 2016–2017.



Per total, Filip a strâns aproape 190 de meciuri în prima ligă, luând în calcul și perioadele petrecute la Viitorul Constanța și Dunărea Călărași. Cariera sa a inclus și experiențe externe, la Hajduk Split, AEL Larissa și Mezokövesd.

