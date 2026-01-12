Pugilistul a explicat într-o discuție în exclusivitate cu SPORT.RO cum îmbină antrenoratul cu performanța la propria academie din Brașov și care sunt planurile sale concrete pentru a ataca titlul mondial.

Stabilit la Brașov, acolo unde și-a deschis sala JR Boxing Academy, Jitaru ne-a dezvăluit cum s-a reinventat după dezamăgirile olimpice și ce strategie are pentru 2026.

Rep.: Robert, debutul tău la profesioniști din 2025 a fost o victorie. Ce ai simțit exact în momentul în care ți s-a ridicat brațul după o pauză atât de lungă? Robert Jitaru: Prima victorie pe care am avut-o în primul meci din boxul profesionist m-a ajutat să reaprind flacăra dorinței de a practica acest sport și m-a motivat să încep o nouă călătorie pe acest drum. Întotdeauna am iubit acest sport, doar că am avut nevoie de anumite perioade să-mi limpezesc gândurile, să-mi dau seama dacă îmi doresc cu adevărat să fiu în această lume sau nu. Toată perioada în care am stat departe de ring m-a ajutat să îmi dau seama ce îmi doresc cu adevărat.

Boxul profesionist e diferit de cel amator. Ce ai schimbat concret în stilul tău de luptă pentru a face față la „pro”? La început, în boxul profesionist se începe, de regulă, cu un număr de reprize mai mic, și anume 4, urmând să crească progresiv până la 12 reprize. Asta mă va ajuta să mă adaptez treptat către această nouă etapă. Ce am schimbat concret este volumul loviturilor, având un volum mai mic, axându-mă pe lovituri izolate și în forță. Lucrez foarte mult la timingul loviturilor, la o deplasare mult mai eficientă, fără efort în zadar, dar și la anumite aspecte pe care noi le numim „finețuri”. Consider că această trecere este cu mult în avantajul meu, deoarece tot ce am specificat mai sus este, de fapt, stilul meu natural de box.



„Nu am niciun regret că am ratat Olimpiada”

Acum că ai spart gheața, care este ținta pentru anul acesta? Vânezi o centură rapid sau vrei să acumulezi meciuri? Anul acesta urmăresc să fac cât mai multe meciuri și să urc cât mai mult în rankingul categoriei mele, astfel încât, începând cu anul viitor, să vânez o centură.

Privind în urmă la ratarea Olimpiadei, mai ai vreun regret sau trecerea la profesioniști a închis definitiv acel capitol dureros? Nu am absolut niciun regret că nu am reușit să mă calific la niciuna dintre edițiile Jocurilor Olimpice; au fost experiențe uimitoare, pline de lecții. În boxul profesionist știu ce am de făcut, am învățat din greșeli și sunt pregătit să ajung unul dintre cei mai buni pugiliști.



Propria academie sub Tâmpa

Ești brăilean, dar ai ales să îți deschizi sala la Brașov. De ce ai ales acest oraș pentru a deveni „acasă”? În 2022, am renunțat pentru prima dată la practicarea boxului de performanță, iar tot în acel an am început un nou capitol în viața mea. Am fost trainer de educație financiară și investițională într-o anumită companie, un lucru complet diferit față de ceea ce eram obișnuit, iar biroul unde am fost repartizat era în Brașov. Am acceptat această provocare și m-am mutat în acest oraș. Ulterior, am renunțat să mai activez în acel domeniu, dar a fost o experiență uimitoare. M-am îndrăgostit de acest oraș și am ales să rămân stabilit aici; ulterior am început să antrenez și, în paralel, am revenit și în ring, ca sportiv.

Cât de greu este să fii și patron de sală, și sportiv de performanță în același timp? Îți afectează business-ul programul de odihnă? Este destul de greu să jonglez între a fi antrenor și sportiv, dar, având în vedere că sunt colaborator cu sala unde antrenez, reușesc cumva să le fac pe amândouă. Încă sunt tânăr și vreau să profit de acest lucru, activând ca sportiv, dar, în același timp, vreau să îmi construiesc și propria academie, un proiect gândit pe termen lung. De când am început să antrenez, am devenit mult mai conștient de toate antrenamentele făcute, inclusiv de ale mele, și m-a ajutat enorm să realizez greșelile pe care le făceam.

Fiind implicat direct, cum vezi boxul românesc în 2026? Mai avem resurse să scoatem campioni mondiali? Având contact în permanență cu cei mai competenți oameni din boxul românesc, pot spune că da, mai avem foarte multe resurse pentru a reuși să scoatem campioni nu doar mondiali, ci chiar și olimpici. Am încredere în întreaga echipă care se ocupă de viitorul tinerelor generații în acest sport, mulți dintre ei fiind oameni foarte apropiați mie și chiar membri din staff-ul meu.

Ce sfat scurt ai pentru un puști care intră azi în sala ta și îți spune că vrea să ajungă ca tine? Îi pot spune că a ajuns în locul potrivit. Va urma o călătorie plină de experiențe și lecții care îl vor ajuta să devină cea mai bună versiune a lui.

Considerat unul dintre cele mai mari talente ale generației sale, boxerul născut la Făurei, format de George Perțea la CSM Brăila, a făcut pasul cel mare către profesioniști toamna trecută. Deși a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 și Paris 2024, Jitaru nu a abandonat ringul. Mai mult, el nu exclude definitiv o nouă tentativă pentru Los Angeles 2028, însă momentan focusul său este exclusiv pe ascensiunea în clasamentele profesioniste.

