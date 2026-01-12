INTERVIU Robert Jitaru, dublul campion european, despre noua viață la profesioniști: „Vânez o centură”

Robert Jitaru, dublul campion european, despre noua viață la profesioniști: &bdquo;V&acirc;nez o centură&rdquo; Box Robert Jitaru Instagram
Kadi Bulgakov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Robert Jitaru (27 de ani), dublu campion european la categoria U22, a vorbit deschis despre tranziția la boxul profesionist, după ce în octombrie 2025 a debutat cu o victorie.

TAGS:
Robert JitaruBox
Din articol

Pugilistul a explicat într-o discuție în exclusivitate cu SPORT.RO cum îmbină antrenoratul cu performanța la propria academie din Brașov și care sunt planurile sale concrete pentru a ataca titlul mondial.

Stabilit la Brașov, acolo unde și-a deschis sala JR Boxing Academy, Jitaru ne-a dezvăluit cum s-a reinventat după dezamăgirile olimpice și ce strategie are pentru 2026.

Rep.: Robert, debutul tău la profesioniști din 2025 a fost o victorie. Ce ai simțit exact în momentul în care ți s-a ridicat brațul după o pauză atât de lungă? 

Robert Jitaru: Prima victorie pe care am avut-o în primul meci din boxul profesionist m-a ajutat să reaprind flacăra dorinței de a practica acest sport și m-a motivat să încep o nouă călătorie pe acest drum. Întotdeauna am iubit acest sport, doar că am avut nevoie de anumite perioade să-mi limpezesc gândurile, să-mi dau seama dacă îmi doresc cu adevărat să fiu în această lume sau nu. Toată perioada în care am stat departe de ring m-a ajutat să îmi dau seama ce îmi doresc cu adevărat.

Boxul profesionist e diferit de cel amator. Ce ai schimbat concret în stilul tău de luptă pentru a face față la „pro”? La început, în boxul profesionist se începe, de regulă, cu un număr de reprize mai mic, și anume 4, urmând să crească progresiv până la 12 reprize. Asta mă va ajuta să mă adaptez treptat către această nouă etapă. Ce am schimbat concret este volumul loviturilor, având un volum mai mic, axându-mă pe lovituri izolate și în forță. Lucrez foarte mult la timingul loviturilor, la o deplasare mult mai eficientă, fără efort în zadar, dar și la anumite aspecte pe care noi le numim „finețuri”. Consider că această trecere este cu mult în avantajul meu, deoarece tot ce am specificat mai sus este, de fapt, stilul meu natural de box.

„Nu am niciun regret că am ratat Olimpiada”

Acum că ai spart gheața, care este ținta pentru anul acesta? Vânezi o centură rapid sau vrei să acumulezi meciuri? Anul acesta urmăresc să fac cât mai multe meciuri și să urc cât mai mult în rankingul categoriei mele, astfel încât, începând cu anul viitor, să vânez o centură.

Privind în urmă la ratarea Olimpiadei, mai ai vreun regret sau trecerea la profesioniști a închis definitiv acel capitol dureros? Nu am absolut niciun regret că nu am reușit să mă calific la niciuna dintre edițiile Jocurilor Olimpice; au fost experiențe uimitoare, pline de lecții. În boxul profesionist știu ce am de făcut, am învățat din greșeli și sunt pregătit să ajung unul dintre cei mai buni pugiliști.

  • Robert jitaru instagram 4
×
Robert Jitaru Instagram
ÎNAPOI LA ARTICOL

Propria academie sub Tâmpa

Ești brăilean, dar ai ales să îți deschizi sala la Brașov. De ce ai ales acest oraș pentru a deveni „acasă”? În 2022, am renunțat pentru prima dată la practicarea boxului de performanță, iar tot în acel an am început un nou capitol în viața mea. Am fost trainer de educație financiară și investițională într-o anumită companie, un lucru complet diferit față de ceea ce eram obișnuit, iar biroul unde am fost repartizat era în Brașov. Am acceptat această provocare și m-am mutat în acest oraș. Ulterior, am renunțat să mai activez în acel domeniu, dar a fost o experiență uimitoare. M-am îndrăgostit de acest oraș și am ales să rămân stabilit aici; ulterior am început să antrenez și, în paralel, am revenit și în ring, ca sportiv.

Cât de greu este să fii și patron de sală, și sportiv de performanță în același timp? Îți afectează business-ul programul de odihnă? Este destul de greu să jonglez între a fi antrenor și sportiv, dar, având în vedere că sunt colaborator cu sala unde antrenez, reușesc cumva să le fac pe amândouă. Încă sunt tânăr și vreau să profit de acest lucru, activând ca sportiv, dar, în același timp, vreau să îmi construiesc și propria academie, un proiect gândit pe termen lung. De când am început să antrenez, am devenit mult mai conștient de toate antrenamentele făcute, inclusiv de ale mele, și m-a ajutat enorm să realizez greșelile pe care le făceam.

Fiind implicat direct, cum vezi boxul românesc în 2026? Mai avem resurse să scoatem campioni mondiali? Având contact în permanență cu cei mai competenți oameni din boxul românesc, pot spune că da, mai avem foarte multe resurse pentru a reuși să scoatem campioni nu doar mondiali, ci chiar și olimpici. Am încredere în întreaga echipă care se ocupă de viitorul tinerelor generații în acest sport, mulți dintre ei fiind oameni foarte apropiați mie și chiar membri din staff-ul meu.

Ce sfat scurt ai pentru un puști care intră azi în sala ta și îți spune că vrea să ajungă ca tine? Îi pot spune că a ajuns în locul potrivit. Va urma o călătorie plină de experiențe și lecții care îl vor ajuta să devină cea mai bună versiune a lui.

Considerat unul dintre cele mai mari talente ale generației sale, boxerul născut la Făurei, format de George Perțea la CSM Brăila, a făcut pasul cel mare către profesioniști toamna trecută. Deși a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 și Paris 2024, Jitaru nu a abandonat ringul. Mai mult, el nu exclude definitiv o nouă tentativă pentru Los Angeles 2028, însă momentan focusul său este exclusiv pe ascensiunea în clasamentele profesioniste.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur 2026. Actrițele care au uimit publicul cu ținutele lor
GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur 2026. Actrițele care au uimit publicul cu ținutele lor
ARTICOLE PE SUBIECT
Pariul lui Vastag a castigat o noua medalie. Robert Jitaru, bronz la Europenele de box pentru tineret din Polonia
Pariul lui Vastag a castigat o noua medalie. Robert Jitaru, bronz la Europenele de box pentru tineret din Polonia
&Icirc;n box e show mereu! Tyson Fury și-a surprins fanii &icirc;ncă o dată
În box e show mereu! Tyson Fury și-a surprins fanii încă o dată
Anthony Joshua a petrecut Revelionul &icirc;n spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată
Anthony Joshua a petrecut Revelionul în spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nul care fascinează lumea arabă: &bdquo;&Icirc;și merită toți banii!&ldquo;
Românul care fascinează lumea arabă: „Își merită toți banii!“
Transfer de top pentru FCSB! A marcat &icirc;mpotriva Interului lui Cristi Chivu &icirc;n Champions League
Transfer de top pentru FCSB! A marcat împotriva Interului lui Cristi Chivu în Champions League
George Ganea, prima reacție după ce a semnat &icirc;n Liga 2: &bdquo;Sunt 100% pregătit, oamenii &icirc;și doresc performanță&rdquo;
George Ganea, prima reacție după ce a semnat în Liga 2: „Sunt 100% pregătit, oamenii își doresc performanță”
De Laurentiis &icirc;ncinge spiritele după ce Napoli a scos o remiză cu Interul lui Cristi Chivu
De Laurentiis încinge spiritele după ce Napoli a scos o remiză cu Interul lui Cristi Chivu
&Icirc;ntăriri pentru &bdquo;stejari&rdquo;! Doi sud-africani de la Dinamo au primit cetățenia și vor evolua sub tricolor
Întăriri pentru „stejari”! Doi sud-africani de la Dinamo au primit cetățenia și vor evolua sub tricolor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu &icirc;n Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu în Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Italienii s-au lămurit &icirc;n privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie

Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au &icirc;ncurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au încurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Spaniolii au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: &rdquo;Inexplicabil! A uitat complet fotbalul&rdquo;

Spaniolii au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: ”Inexplicabil! A uitat complet fotbalul”

Dimarco a apărut la TV după Inter - Napoli și l-a comparat &icirc;n direct pe Chivu cu Inzaghi

Dimarco a apărut la TV după Inter - Napoli și l-a comparat în direct pe Chivu cu Inzaghi



Recomandarile redactiei
Transfer de top pentru FCSB! A marcat &icirc;mpotriva Interului lui Cristi Chivu &icirc;n Champions League
Transfer de top pentru FCSB! A marcat împotriva Interului lui Cristi Chivu în Champions League
Rom&acirc;nul care fascinează lumea arabă: &bdquo;&Icirc;și merită toți banii!&ldquo;
Românul care fascinează lumea arabă: „Își merită toți banii!“
De Laurentiis &icirc;ncinge spiritele după ce Napoli a scos o remiză cu Interul lui Cristi Chivu
De Laurentiis încinge spiritele după ce Napoli a scos o remiză cu Interul lui Cristi Chivu
George Ganea, prima reacție după ce a semnat &icirc;n Liga 2: &bdquo;Sunt 100% pregătit, oamenii &icirc;și doresc performanță&rdquo;
George Ganea, prima reacție după ce a semnat în Liga 2: „Sunt 100% pregătit, oamenii își doresc performanță”
Afacerea iernii prinde contur! Radu Drăgușin, &rdquo;monedă de schimb&rdquo; pentru Tottenham
Afacerea iernii prinde contur! Radu Drăgușin, ”monedă de schimb” pentru Tottenham
Alte subiecte de interes
Make love, not war :) Povestea celui mai simpatic cuplu din boxul romanesc: vor sa mearga impreuna la Olimpiada
Make love, not war :) Povestea celui mai simpatic cuplu din boxul romanesc: vor sa mearga impreuna la Olimpiada
FANTASTIC! Doua medalii de aur pentru Romania la Europeanul de Box U22!
FANTASTIC! Doua medalii de aur pentru Romania la Europeanul de Box U22!
M-am născut femeie, am concurat &icirc;n calitate de femeie! Scandalul continuă, Imane Khelif declanșează o nouă luptă aprigă. Reacția avocatului
"M-am născut femeie, am concurat în calitate de femeie!' Scandalul continuă, Imane Khelif declanșează o nouă luptă aprigă. Reacția avocatului
Maghiarii nu s-au abținut după ce sportiva lor a fost &icirc;nvinsă&nbsp;Imane Khelif, algerianca acuzată că ar fi bărbat
Maghiarii nu s-au abținut după ce sportiva lor a fost învinsă Imane Khelif, algerianca acuzată că ar fi bărbat
CITESTE SI
GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur 2026. Actrițele care au uimit publicul cu ținutele lor

stirileprotv GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur 2026. Actrițele care au uimit publicul cu ținutele lor

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

ANM a emis o nouă prognoză. C&acirc;t mai ține gerul &icirc;n Rom&acirc;nia. Temperaturile minime vor cobor&icirc; p&acirc;nă la -19 grade Celsius

stirileprotv ANM a emis o nouă prognoză. Cât mai ține gerul în România. Temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius

Record de scumpiri &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. P&acirc;inea și produsele de bază aproape s-au dublat &icirc;n doar 48 de ore

stirileprotv Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!