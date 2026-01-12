A doua zi după victoria obțiută de PSV în fața lui Excelsior, Marcel Brands, directorul executiv al lui PSV a transmis că Peter Bosz, antrenorul echipei, trebuie să ia o decizie cât mai repede cu privire la viitorul său.

Peter Bosz și-a dat acordul pentru semnarea unui nou contract cu PSV Eindhoven

Actualul contract al tehnicianului va expira în vară, iar tehnicianul ar fi pe lista Federației Olandeze pentru a deveni selecționerul naționalei. PSV i-a făcut oferta finală lui Bosz, iar jurnaliștii olandezi spun că a venit și răspunsul antrenorului.

Presa olandeză scrie că Peter Bosz și-a dat acordul pentru semnarea unui nou contract cu PSV Eindhoven și este doar o chestiune de timp până când va pune pixul pe foaie.

”Este foarte probabil ca antrenorul să accepte în curând această ofertă, ceea ce înseamnă că va semna un contract valabil până la jumătatea anului 2028. Acest lucru ar însemna că, în orice caz, nu va deveni noul selecționer al echipei naționale din vară”, a scris FCUpdate.nl.

Jurnalistul batavJohan Derksen este de părere că Bosz ar putea deveni selecționerul Olandei chiar și în condițiile în care semnează noul contract cu PSV: ”Bosz ar trebui să semneze o prelungire pe doi ani. Dacă își dorește să devină selecționer pe viitor, acest lucru nu ar trebui să fie o problemă. Până la urmă, va fi”.

Dennis Man a avut o prestație excelentă contra lui Excelsior

Man a fost integralist și a făcut legea pe teren. Fotbalistul român a fost aproape să deschidă scorul după doar cinci minute, însă șutul său a lovit bara.

Totuși, trei minute mai târziu, după o acțiune individuală superbă în flancul drept, internaționalul român a contribuit cu pasa decisivă la reușita prin care Paul Wanner a deschis scorul în minutul 8.

Man și-a trecut și numele pe lista marcatorilor, cu un gol înscris în minutul 69 cu un șut expediat din interiorul careului cu piciorul stâng.

