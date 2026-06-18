Fostul atacant de la AC Milan semnează în Superliga! Transfer direct din Italia

Fostul atacant de la AC Milan semnează în Superliga! Transfer direct din Italia Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un produs al academiei lui AC Milan semnează cu o echipă din Superliga.

TAGS:
Ismet SinaniAC MilanUTA Arad
Din articol

Este vorba despre Ismet Sinani, fotbalist crescut de AC Milan și aflat în prezent fără experiențe în afara Italiei.

Potrivit Fanatik, atacantul de 27 de ani este foarte aproape de un acord cu formația pregătită de Adrian Mihalcea și ar putea bifa prima aventură din carieră în afara Peninsulei.

Ismet Sinani are în palmares Supercupa cu AC Milan

Născut în Italia și deținător de pașaport kosovar, Sinani a trecut pe la grupele de juniori U17 și U19 ale lui AC Milan, fiind convocat și la echipa mare, dar fără norocul de a debuta.

În palmaresul său figurează și Supercupa Italiei cucerită de AC Milan în sezonul 2016/17, dar și titlul din Serie C obținut alături de Juve Stabia în stagiunea 2018/19.

De-a lungul carierei, atacantul a evoluat pentru mai multe formații din ligile inferioare ale Italiei, iar în sezonul trecut a îmbrăcat tricoul celor de la Calcio Bra, formație pentru care a disputat 31 de meciuri, a înscris nouă goluri și a oferit o pasă decisivă.

Cele mai productive perioade le-a avut la Levico Terme, unde a marcat de 16 ori în 32 de partide, și la Clodiense, formație pentru care a înscris 14 goluri în 75 de meciuri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Moscova, sub asediu. Ucraina a lovit puternic capitala Rusiei. Dronele Kievului au făcut prăpăd | VIDEO
Moscova, sub asediu. Ucraina a lovit puternic capitala Rusiei. Dronele Kievului au făcut prăpăd | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția germanilor despre transferul lui Lisav Eissat la Schalke: ”Ultimele noutăți”
Reacția germanilor despre transferul lui Lisav Eissat la Schalke: ”Ultimele noutăți”
Manchester United, decizie definitivă în privința transferului lui Marcus Rashford la Barcelona
Manchester United, decizie definitivă în privința transferului lui Marcus Rashford la Barcelona
A văzut duelul Joao Paulo - Lamine Yamal și a spus-o direct: „Și-a depășit condiția”
A văzut duelul Joao Paulo - Lamine Yamal și a spus-o direct: „Și-a depășit condiția”
ULTIMELE STIRI
Dacia a anunțat oficial noul model electric! Cum arată, cât costă și cum se va numi
Dacia a anunțat oficial noul model electric! Cum arată, cât costă și cum se va numi
Tatăl lui Lionel Messi, internat în spital! Familia a rupt tăcerea
Tatăl lui Lionel Messi, internat în spital! Familia a rupt tăcerea
FCSB, al doilea transfer al verii: ”Bun venit!”
FCSB, al doilea transfer al verii: ”Bun venit!”
Novak Djokovic, surprins alături de una dintre artistele momentului: „Cea mai neașteptată întâlnire”
Novak Djokovic, surprins alături de una dintre artistele momentului: „Cea mai neașteptată întâlnire”
Cehia - Africa de Sud 1-0, primul meci din etapa a doua a grupelor
Cehia - Africa de Sud 1-0, primul meci din etapa a doua a grupelor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

FCSB dă lovitura cu următorul transfer: ”Face diferența”

FCSB dă lovitura cu următorul transfer: ”Face diferența”

Transferul carierei pentru internaționalul român: ofertă din Bundesliga!

Transferul carierei pentru internaționalul român: ofertă din Bundesliga!

Presiune pe FCSB! Gigi Becali, reacție categorică: ”Eu doar atât știu”

Presiune pe FCSB! Gigi Becali, reacție categorică: ”Eu doar atât știu”

Schimbări masive la FCSB! Cine vor fi înlocuitorii lui Radunovic și Crețu

Schimbări masive la FCSB! Cine vor fi înlocuitorii lui Radunovic și Crețu



Recomandarile redactiei
FCSB, al doilea transfer al verii: ”Bun venit!”
FCSB, al doilea transfer al verii: ”Bun venit!”
Dacia a anunțat oficial noul model electric! Cum arată, cât costă și cum se va numi
Dacia a anunțat oficial noul model electric! Cum arată, cât costă și cum se va numi
Tatăl lui Lionel Messi, internat în spital! Familia a rupt tăcerea
Tatăl lui Lionel Messi, internat în spital! Familia a rupt tăcerea
Cristi Chivu semnează astăzi noul contract cu Inter! Ce a făcut la sosirea la sediu
Cristi Chivu semnează astăzi noul contract cu Inter! Ce a făcut la sosirea la sediu
Novak Djokovic, surprins alături de una dintre artistele momentului: „Cea mai neașteptată întâlnire”
Novak Djokovic, surprins alături de una dintre artistele momentului: „Cea mai neașteptată întâlnire”
Alte subiecte de interes
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
CITESTE SI
Zelenski, după atacul cu drone asupra Rusiei: „Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”

stirileprotv Zelenski, după atacul cu drone asupra Rusiei: „Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

stirileprotv Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

stirileprotv Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!