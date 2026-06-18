Fostul atacant de la AC Milan semnează în Superliga! Transfer direct din Italia

Este vorba despre Ismet Sinani, fotbalist crescut de AC Milan și aflat în prezent fără experiențe în afara Italiei.
Potrivit Fanatik, atacantul de 27 de ani este foarte aproape de un acord cu formația pregătită de Adrian Mihalcea și ar putea bifa prima aventură din carieră în afara Peninsulei.
Ismet Sinani are în palmares Supercupa cu AC Milan
Născut în Italia și deținător de pașaport kosovar, Sinani a trecut pe la grupele de juniori U17 și U19 ale lui AC Milan, fiind convocat și la echipa mare, dar fără norocul de a debuta.
În palmaresul său figurează și Supercupa Italiei cucerită de AC Milan în sezonul 2016/17, dar și titlul din Serie C obținut alături de Juve Stabia în stagiunea 2018/19.
De-a lungul carierei, atacantul a evoluat pentru mai multe formații din ligile inferioare ale Italiei, iar în sezonul trecut a îmbrăcat tricoul celor de la Calcio Bra, formație pentru care a disputat 31 de meciuri, a înscris nouă goluri și a oferit o pasă decisivă.
Cele mai productive perioade le-a avut la Levico Terme, unde a marcat de 16 ori în 32 de partide, și la Clodiense, formație pentru care a înscris 14 goluri în 75 de meciuri.