Fostul atacant de la AC Milan semnează în Superliga! Transfer direct din Italia

Este vorba despre Ismet Sinani, fotbalist crescut de AC Milan și aflat în prezent fără experiențe în afara Italiei.

Potrivit Fanatik, atacantul de 27 de ani este foarte aproape de un acord cu formația pregătită de Adrian Mihalcea și ar putea bifa prima aventură din carieră în afara Peninsulei.

Ismet Sinani are în palmares Supercupa cu AC Milan

Născut în Italia și deținător de pașaport kosovar, Sinani a trecut pe la grupele de juniori U17 și U19 ale lui AC Milan, fiind convocat și la echipa mare, dar fără norocul de a debuta.